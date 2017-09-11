Алтайские волонтёры почти два года разыскивают парня-автостопщика

В Барнауле пропал Александр Пономарев. 28 октября 2014 года парень ушел с работы и не вернулся. Парень может передвигаться по стране автостопом.
Приметы пропавшего:
- рост 175 см;
- телосложение спортивное;
- волосы русые короткие;
- глаза голубые.
Был одет:
- пуховик темно-синий;
- джинсы синие.
При себе имел: паспорт, телефон.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номеру 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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