Алтайские волонтёры почти два года разыскивают парня-автостопщика

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Сегодня, 12:35.
Происшествия

В Барнауле пропал Александр Пономарев. 28 октября 2014 года парень ушел с работы и не вернулся. Парень может передвигаться по стране автостопом.

Вид на Барнаул.
Вид на Барнаул. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Пропавший А. Пономарев.
Пропавший А. Пономарев.

Приметы пропавшего:

  • рост 175 см;
  • телосложение спортивное;
  • волосы русые короткие;
  • глаза голубые.

Был одет:

  • пуховик темно-синий;
  • джинсы синие.

При себе имел: паспорт, телефон.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номеру 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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