Алтайские волонтёры почти два года разыскивают парня-автостопщика

В Барнауле пропал Александр Пономарев. 28 октября 2014 года парень ушел с работы и не вернулся. Парень может передвигаться по стране автостопом.

Пропавший А. Пономарев. Приметы пропавшего: рост 175 см;

телосложение спортивное;

волосы русые короткие;

глаза голубые. Был одет: пуховик темно-синий;

джинсы синие. При себе имел: паспорт, телефон. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номеру 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).