Алтайским наркодилерам грозит 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков в трех регионах

Следственный отдел УФСБ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело против трех человек, которых обвиняют в попытке сбыта наркотиков на территории Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых около 1, 5 кг героина.
За покушение на сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере всем троим теперь грозит до 20 лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.