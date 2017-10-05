Алтайским наркодилерам грозит 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков в трех регионах

Следственный отдел УФСБ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело против трех человек, которых обвиняют в попытке сбыта наркотиков на территории Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых около 1, 5 кг героина. За покушение на сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере всем троим теперь грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд.