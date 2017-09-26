Алтайским предпринимателям предлагают оценить уровень нагрузки на бизнес

"Опрос является важнейшим инструментом получения мнения предпринимательского сообщества для оценки успешности реализации реформы и мероприятий по снижению уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность", - отмечают в Аналитическом центре.

Опрос строго конфиденциален: результаты будут обрабатывать исключительно в обобщенном виде. На основании итогов будут приняты управленческие решения о корректировке реформы.

Принять участие в исследовании можно до 29 сентября на сайте центра.