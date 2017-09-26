Алтайским предпринимателям предлагают оценить уровень нагрузки на бизнес

Алтайских предпринимателей просят принять участие в опросе на тему оценки уровня административной нагрузки на бизнес. Опрос проводит Аналитический центр при правительстве.
"Опрос является важнейшим инструментом получения мнения предпринимательского сообщества для оценки успешности реализации реформы и мероприятий по снижению уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность", - отмечают в Аналитическом центре.
Опрос строго конфиденциален: результаты будут обрабатывать исключительно в обобщенном виде. На основании итогов будут приняты управленческие решения о корректировке реформы.
Принять участие в исследовании можно до 29 сентября на сайте центра.
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