Алтайский фермер заплатит полмиллиона рублей за лесной пожар

По данным министерства, на лесном участке Знаменского лесничества произошел пожар на площади 2,5 га. Специалисты в области лесных отношений обнаружили тлеющие остатки куч соломы на участке примыкающем к лесу.

Виновником оказался фермер из села Подсосново Владимир Августович М., на участке которого бесконтрольно сжигалась солома. При этом "расчищаемый" огнем участок не был огорожен противопожарным барьером. В результате на мужчину наложили штраф в полмиллиона рублей, при затрате на тушение 12 033 рублей.