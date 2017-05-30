Алтайский фермер заплатит полмиллиона рублей за лесной пожар

Фермера из села Подсосново Немецкого национального района Алтайского края признали виновным в крупном лесном пожаре. Теперь мужчина должен выплатить 500 тыс. рублей штрафа, сообщает минприроды Алтайского края.
По данным министерства, на лесном участке Знаменского лесничества произошел пожар на площади 2,5 га. Специалисты в области лесных отношений обнаружили тлеющие остатки куч соломы на участке примыкающем к лесу.
Виновником оказался фермер из села Подсосново Владимир Августович М., на участке которого бесконтрольно сжигалась солома. При этом "расчищаемый" огнем участок не был огорожен противопожарным барьером. В результате на мужчину наложили штраф в полмиллиона рублей, при затрате на тушение 12 033 рублей.
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