Алтайский фермер заплатит полмиллиона рублей за лесной пожар

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Сегодня, 19:00.
Происшествия

Фермера из села Подсосново Немецкого национального района Алтайского края признали виновным в крупном лесном пожаре. Теперь мужчина должен выплатить 500 тыс. рублей штрафа, сообщает минприроды Алтайского края.

Лесные пожары на Алтае.
Лесные пожары на Алтае. Фото: Алексей Грибков.

По данным министерства, на лесном участке Знаменского лесничества произошел пожар на площади 2,5 га. Специалисты в области лесных отношений обнаружили тлеющие остатки куч соломы на участке примыкающем к лесу. 

Виновником оказался фермер из села Подсосново Владимир Августович М., на участке которого бесконтрольно сжигалась солома. При этом "расчищаемый" огнем участок не был огорожен противопожарным барьером. В результате на мужчину наложили штраф в полмиллиона рублей, при затрате на тушение 12 033 рублей.

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