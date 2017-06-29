Алтайский футболист стал игроком "Зенита"

Последние два сезона воспитанник "Динамо" играл в "Ростове", с которым выиграл серебряные медали российской премьер-лиги. Он также провел 11 игр в составе национальной сборной, три из них — на Кубке Конфедераций.

Ерохин и еще один игрок "Ростова" Дмитрий Полоз перешли в состав питерского клуба как свободные агенты.