Алтайский футболист стал игроком "Зенита"

Воспитанник барнаульской школы футбола Александр Ерохин подписал на три года контракт с питерским клубом "Зенит". Об этом сообщает сайт футбольного клуба.
Последние два сезона воспитанник "Динамо" играл в "Ростове", с которым выиграл серебряные медали российской премьер-лиги. Он также провел 11 игр в составе национальной сборной, три из них — на Кубке Конфедераций.
Ерохин и еще один игрок "Ростова" Дмитрий Полоз перешли в состав питерского клуба как свободные агенты.
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