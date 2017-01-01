Почему Алтайский край лишился больше 300 млн рублей субсидий на производство молока?

Изменение коснулось субсидии на повышение продуктивности в молочном животноводстве. До последнего момента она обозначалась как субсидия на килограмм товарного молока. По этому направлению наш регион в прошлом году получил из федерального бюджета 661,2 млн рублей. Как сообщал тогда еще вице-губернатор края Александр Лукьянов, с учетом регионального софинансирования выплаты составили больше 2 рублей на килограмм молока. По данным "Российского молочного союза", в 61 регионе выплаты были меньше 1 рубля, в 27 регионах — меньше 57 копеек. К слову, впереди Алтая по объему выделяемых субсидий шел только Краснодарский край. Год назад ему на эти цели было выделяло 739 млн рублей.

Урезали вдвое

В нынешнем году суммы оказались гораздо скромнее: согласно официальным данным, на повышение продуктивности молочного стада Алтайскому краю придет всего 326,1 млн рублей. Дело в том, что в качестве основного показателя Минсельхоз взял среднюю продуктивность коров в сельхозпредприятиях. Выяснилось, что лучше всего коровы дают молоко в Ленинградской области (более 8 тонн в год), на втором месте оказался город федерального значения Москва — 7,6 тыс кг в год. Теперь субсидии, предназначенные для этих двух субъектов, будут умножаться на коэффициенты 1,6 и 1,5 соответственно.

Уже упомянутый Краснодарский край в списке самых производительных регионов занял пятое место. Здесь годовой надой составляет 6,6 тыс кг. Сумма субсидий для Кубани в 2017 году будет умножаться на коэффициент 1,3. Ставропольский край с надоями 6,2 тыс кг получит на четверть больше стандартной суммы. Коэффициент в этом регионе составляет 1,24. Всего повышающий коэффициент будет применен к 36 регионам, у которых показатель продуктивности коров выше 5 тыс кг в год.

Так получилось, что Алтайский край оказался не в числе передовиков, несмотря на то, что объем производимого молока в нашем регионе один из самых высоких по стране. В общей сложности в 2016 году он составляет 1,4 млн тонн, но средняя продуктивность коров в сельхозорганизациях не столь выдающаяся. По данным Алтайкрайстата, в крупных и средних хозяйствах она составила 4 746 кг, что на 4,8% выше уровня 2015 года.

Кстати, на "неприличность" этого показателя уже не единожды краю намекали федеральные чиновники. Так, в августе прошлого года, во время Международной молочной конференции в Барнауле, начальник департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов еще раз отметил, что получать с коровы меньше среднего по стране для Алтая "не совсем правильно".

В Минсельхозе края поясняют: в регионе имеются предприятия, продуктивность коров в которых превышает 7-8 тыс кг. Как правило, это передовые хозяйства, расположенные в районах Предгорья и центральной части края. Здесь в основном содержится высокопродуктивная черно-пестрая порода скота. В западных засушливых районах она встречается редко, здесь разводят в основном красно пеструю породу, генетический потенциал по продуктивности которой не превышает 4,5 тыс килограмм молока в год. В итоге и получается такой средненький показатель по всему краю.

С разным подходом

Что касается распределения субсидии внутри региона, то оно будет происходить также на килограмм реализованного молока, но только с дифференцированным подходом. По словам Сергея Межина, замминистра сельского хозяйства Алтайского края, учитываться будет продуктивность стада в хозяйстве и природно-климатическая зона, в которой оно расположено. Условно говоря, предприятие с продуктивность коров в 5 тыс кг молока в год из Кулунды будет получать столько же, сколько хозяйство в Предгорье с продуктивностью 5,5 тыс кг.

Сами местные сельхозпроизводители пока не охотно говорят о новой системе. По словам Валерия Деккерта, председателя объединения "Алтайсоюзмолоко", как она будет работать, станет понятно только когда в регион поступят федеральные деньги. "Крестьяне со своей стороны будут рады любой копейке", — сообщил он.

В региональном аграрном ведомстве утверждают: несмотря на сокращение молочной субсидии поддержать животноводов должны средства на гектар пашни. Дело в том, что в крае продолжает действовать дифференцированный подход к их распределению и предприятия, имеющие поголовье скота, в праве рассчитывать на повышенные выплаты. В нынешнем году на несвязанную поддержку в растениеводстве из федерального бюджета Алтайскому краю будет направлено 913,7 млн рублей, это на 447 млн рублей меньше, чем годом ранее. Надо признать, что секвестирование погектарных выплат произошло абсолютно по всем регионам страны. Но Алтаю в этом смысле повезло больше, чем другим. Для сравнения, у того же Краснодарского краю субсидии на гектар сократились больше чем в 10 раз: с 1,6 млрд до 148 млн рублей.

Цифра

912 млн рублей - такой объем средств будет направлен Алтайскому краю на так называемую "единую" субсидию. Об этом на прошедшем в начале февраля заседании правительства, посвященной посевной кампании, сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. Напомним, новый вид поддержки объединил сразу 20 направлений, действовавших ранее отдельно. В единую субсидию в том числе вошли выплаты на племенное животноводство.