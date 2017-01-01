Эксперты подсчитали, сколько потенциальных банкротов в Алтайском крае

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) провело анализ количества потенциальных банкротов в России на основе данных о 230 млн кредитных историй 66,5 млн заемщиков. К вероятным банкротам относятся граждане с суммой долга от 500 тыс. рублей по одному или нескольким кредитам, по которым они не платят 90 и более дней.

В Алтайском крае, по данным ОКБ, насчитывается 10195 потенциальных банкротов. Это 16-й показатель по стране. В Республике Алтай, напротив, меньше всего неплательщиков. Там проживет 719 потенциальных банкротов. Тройку лидеров составили Москва (98 072), Московская область (55 733) и Санкт-Петербург (35 381).

Иная ситуация складывается, если учитывать не общее количество вероятных банкротов, а их долю от общего числа заемщиков. В Алтайском крае лишь 1,24% должников по кредитам являются потенциальными банкротами. По этому показателю лидируют Чукотский АО (7,7% ), Еврейский АО (3,8%), Бурятия и Магаданская область (2,7%).

Как считает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, самая высокая доля наблюдается в тех регионах, где активнее всего падают доходы населения. Это ведет к ухудшению уровня платежной дисциплины.

При этом, по данным ОКБ, Алтайский край входит в число регионов с самыми маленькими долгами по кредитам. Средний долг заемщика в крае составляет 132 тыс. рублей. Самые большие долги по кредитам на Чукотке (482 тыс. руб.), ХМАО (410 тыс. руб.), Магаданской обл. (389 тыс. руб.), Ненецком АО (368 тыс. руб.) и в республике Саха (362 тыс. руб.).