Алтайский край стал первым в Сибири по использованию технологических инноваций

Алтайский край попал в десятку регионов по использованию технологических инноваций на предприятиях в 2016 году. По этому показателю край занял девятое место в стране и первое в Сибири, сообщает Минэкономразвития региона.
По данным Федеральной службы статистики, 11,8% организаций в крае используют инновации. В среднем по России таких организаций всего 7,3%.
В ведомстве отметили, что в Алтайском крае особое внимание уделяют развитию научного потенциала компаний. В прошлом году в организациях региона работало 144 научно-исследовательских и проектно-конструкторских подразделений. А в 2007 году их было в 2,5 раза меньше — 57.
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