Алтайский край стал первым в Сибири по использованию технологических инноваций

По данным Федеральной службы статистики, 11,8% организаций в крае используют инновации. В среднем по России таких организаций всего 7,3%.

В ведомстве отметили, что в Алтайском крае особое внимание уделяют развитию научного потенциала компаний. В прошлом году в организациях региона работало 144 научно-исследовательских и проектно-конструкторских подразделений. А в 2007 году их было в 2,5 раза меньше — 57.