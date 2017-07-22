Алтайский край вошел в число потенциально конфликтных регионов

Рейтинг по итогам II квартала 2017 года составил портал "ФедералПресс" при поддержке Института стратегических коммуникаций и социальных проектов. Итогом работы экспертов стала Карта конфликтов. Ее составляли с учетом количества и глубины социально-политических и экономических конфликтов, а также на основе экспертного опроса. Кроме этого, отдельно учитывали протестную активность.

Исследование показало, что в регионах России количество конфликтов постепенно возрастает. В апреле-месяце было зафиксировано 285 конфликтов, в мае их количество увеличилось до 302, а в июне опять увеличилось до 394 (столь резкое увеличение числа конфликтов обусловлено главным образом массовыми демонстрациями "против коррупции", организованными Алексеем Навальным и его сподвижниками 12 июня).

В "красную" группу – список регионов, на которые следует обратить наиболее пристальное внимание, – во II квартале вошло 4 субъекта Федерации. Это Москва, Московская область, Республика Дагестан и Краснодарский край.

В "желтой" группе — 25 регионов. Из Сибирского Федерального округа (СФО) в нее помимо Алтайского края попали Новосибирская, Иркутская, Томская области и Забайкальский край.

В целом сибирский округ занимает вторую позицию по конфликтности, уступая только Южному ФО. Лидирующее место здесь занимают конфликты между властью и обществом, которые выражаются самыми разными способами – от поддержки бастующих дальнобойщиков до выступлений "против коррупции" на митингах Алексея Навального (по общему количеству людей, вышедших на эти митинги, СФО занимает твердое первое место).