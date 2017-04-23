Алтайский край вошел в десятку популярных направлений гастрономического туризма в России

По данным агентства, наибольшей популярностью в России пользуются одно-двухдневные гастрономические туры выходного дня и поездки на гастрономические фестивали. Этот вид туризм в стране считается одним из самых быстрорастущих во внутреннем туризме.

В рейтинге лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Владимирская область, Казань.

В Алтайском крае специалисты выделили фестиваль напитков "АлтайФест", фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" и праздник "Сырная деревня".