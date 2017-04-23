Алтайский край вошел в десятку популярных направлений гастрономического туризма в России

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Сегодня, 14:01.
Туризм

Аналитическое агентство "Турстат" выявило составило рейтинг самых популярных направлений гастрономического туризма в стране. Алтайский край занял восьмую строчку списка, опередив Калининградскую и Новгородскую области.

"АлтайФест - 2016".
"АлтайФест - 2016". Фото: Олег Богданов. altapress.ru

По данным агентства, наибольшей популярностью в России пользуются одно-двухдневные гастрономические туры выходного дня и поездки на гастрономические фестивали. Этот вид туризм в стране считается одним из самых быстрорастущих во внутреннем туризме. 

В рейтинге лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Владимирская область, Казань.

Организаторы "АлтайФеста" назвали имя хедлайнера в 2017 году

В Алтайском крае специалисты выделили фестиваль напитков "АлтайФест", фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" и праздник "Сырная деревня". 

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