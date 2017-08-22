Энергетики хотят обанкротить Алтайский моторный завод

Сумма долга не указана, но имеются сведения о прошлых разбирательствах. В конце мая суд удовлетворил иск "Алтайэнергосбыта" о взыскании с завода около 9 млн рублей задолженности по договору энергоснабжения предприятия. Этот долг сложился за период с января по май 2017 года, сообщает "Банкфакс".

Сейчас в производстве суда находится аналогичный иск, в котором "Алтайэнергосбыт" требует рассчитаться за ресурс, поставленный вплоть до июня 2017 года. Сумма требований на данный момент составляет 500 тысяч рублей.

В феврале 2017 года ФНС, "Алтайэнергосбыт" и "Международная инжиниринговая компания по разработке новой техники" из Чебоксар уже требовали признать банкротом "Алтайский моторный завод". Сумма долгов компании превышала 26,6 млн рублей. Тогда производство было прекращено из-за отзыва исков — вероятно, заводу удалось погасить долги.

По данным "СПАРК-Интерфакс", чистый убыток АМЗ в 2013 году был равен 285,2 млн рублей, в 2014 году — 345,4 млн рублей, а в 2015 году — 263,6 млн рублей.

В последние годы увеличивается сумма взыскиваемых с завода долгов. Так, в 2015 году он выступал ответчиком по девяти делам с претензиями к нему на 18,2 млн рублей, в 2016 году — в 15 делах на 44,7 млн рублей, с начала 2017 года — в уже нескольких десятках дел.

Ранее исполнительный директор "Алтайского моторного завода" Александр Каменев сообщал "Интерфаксу", что предприятие планирует "выйти на положительные финансовые результаты работы" за счет увеличения объемов производства дизельных двигателей и заключения новых контрактов. АМЗ рассчитывал выпускать двигатели для сборки на базе "АСМ-Алтай" тракторов "Петербургского тракторного завода", а также для сборки комбайнов на базе "Леньковского СельМашЗавода". Рассматривался вариант изготовления двигателей для белорусского завода "Гомсельмаш".