Алтайский мотоциклист перевернулся на "Урале" без госзнаков и погиб

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, около 10.30 на 14 км автодороги "Бобровка — Первомайское" (в границах села Бобровка) 36-летний водитель, управляя мотоциклом "Урал" без государственных регистрационных знаков, двигался в сторону села Первомайское Шипуновского района. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, после чего перевернулся в кювет.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции ведут проверку по данному факту, выясняются все обстоятельства дорожного происшествия.