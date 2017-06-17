Алтайский мотоциклист перевернулся на "Урале" без госзнаков и погиб

16 июня в Шипуновском районе в результате ДТП погиб мотоциклист. Мужчина управлял "Уралом" и не справился с управлением.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, около 10.30 на 14 км автодороги "Бобровка — Первомайское" (в границах села Бобровка) 36-летний водитель, управляя мотоциклом "Урал" без государственных регистрационных знаков, двигался в сторону села Первомайское Шипуновского района. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, после чего перевернулся в кювет.
В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции ведут проверку по данному факту, выясняются все обстоятельства дорожного происшествия.
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