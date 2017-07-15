Алтайский полицейский ни за что сломал шейный позвонок задержанному

По данным краевой прокуратуры, 13 марта 2016 года потерпевшего остановил подсудимый с напарником в ходе патрулирования улиц по причине состояния алкогольного опьянения. Мужчину посадили в служебный автомобиль и доставили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. После этого, вновь сажая пьяного горожанина в машину, полицейский нанес ему один удар пистолетом по шее, хотят тот не оказывал какого-либо сопротивления. Затем его доставили в отдел полиции, где составили материал по факту совершения административного правонарушения. После этого потерпевший, с трудом добравшись до дома пешком, сообщил супруге и сыну о произошедшем. Они вызвали скорую помощь. Врачи констатировали у мужчины перелом дужки шейного позвонка, повлекший тяжкий вред его здоровью.

Подсудимый вину не признал и все отрицал. Его напарник поначалу сказал, что не видел, наносил ли он удар потерпевшему, а на суде заявил, что все видел, и ничего такого не было. Однако обстоятельства, о которых рассказал потерпевший, подтвердили сотрудники больницы и скорой медицинской помощи, а также другие свидетели. Оснований оговаривать подсудимого у мужчины не было, посчитал суд.

Бывшему полицейскому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, подсудимый лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах внутренних дел на два года. Алтайский краевой суд оставил приговор без изменения. Решение вступило в законную силу.