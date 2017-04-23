Алтайский повар третий раз победил в телешоу на НТВ и стал "супер-шефом"

Шеф-повар из Белокурихи Сергей Тернов в третий раз стал победителем телепроекта "Битва шефов" на НТВ. За это он получил звание и китель супер-шефа, а также стажировку в ресторане Savva, который находится в самом центре Москвы.
Соперником Тернова был Сергей Сотников, шеф-повар ресторана "Конаково Ривер Клаб" из города Конаково (Тверская область), член Национальной гильдии шеф-поваров. Тернов проиграл ему в первых двух раундах, когда готовили первое и второе блюда. Зато взял реванш в третьем - за десерт ему поставили на 15 баллов больше, чем сопернику. Разрыв в итоговом счете составил всего один балл.
Справка
Сергею Тернову 31 год, в профессии он уже 10 лет. Сейчас работает бренд-шефом ресторанов "Трапеза" и "Пятое колесо", победитель многих кулинарных конкурсов и даже бронзовый призер олимпийских кулинарных игр.
Сергей изучал основы кулинарии сначала в училище Смоленска, затем — в Бийске. Хотел получить высшее образование, для этого поступил в АлтГУ, но бросил. Решил познавать все на практике. Свою работу он начинал с должности помощника повара. Говорит, что чистить тоннами овощи ему не приходилось, зато довелось часами корпеть над кальмарами. Сергей смеется: чистка кальмаров так ему надоела, что теперь эти моллюски снятся в кошмарных снах. Своим "коньком" считает десерты.
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