Алтайский производитель подсолнечника увеличил мощность производства в 2 раза

ООО "СибМасло+" является одним из крупнейших предприятий Алтайского края по переработке подсолнечника. Предприятие работает уже более 10 лет и продолжает стабильно развиваться, постоянно увеличивая количества поставок.
По данным на 2017 год, в результате модернизации технического оборудования и открытия еще одного производственного комплекса, компании удалось повысить объемы производства в 2 раза – то есть более 3000 тысяч тонн продукции в месяц. Компания зарекомендовала себя надежным поставщиком, как внутри страны, так и за ее пределами. Алтайский подсолнечник поставляется по всей России – от Хабаровска до Калининграда, а также в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и страны восточной Европы.
Компания предоставляет бесплатный образец подсолнечника. Чтобы заказать доставку образца или уточнить подробности позвоните менеджеру по телефону:
8 (913) 210-97-79 или 8 (3852) 60-97-79
Подсолнечник оптом от производителя
Главными направлениями деятельности предприятия являются переработка подсолнечника и его реализация. Компания занимается оптовой поставкой очищенного ядра подсолнечника, калиброванного подсолнечника, масла, жмыха и лузги.
- Ядро подсолнечника очищенное. Только здоровая и качественная семечка становится сырьем для производства очищенного ядра подсолнечника. Низкий процент лома, высокая степень очистки, влажность не более 9 %.
- Калиброванный подсолнечник. Поставка крупного калиброванного подсолнечника оптом от производителя - калибр семечки от 38+ до 50+. Продукция доставляется в любом количестве.
- Подсолнечное масло. Благодаря тому, что подсолнечник выращивается в экологически чистых районах Алтайского края, он имеет прекрасные вкусовые качества и запах. Масло из таких семечек всегда высокого качества и пользуется спросом среди покупателей.
- Жмых и лузга подсолнечника.
Стоимость и доставка подсолнечника
Продукция всегда в наличии на складе, поэтому отгрузка осуществляется сразу в день обращения клиента. Благодаря тому, что в компании есть собственный отдел продаж и годами налаженные схемы поставки – продукция доставляется в короткие сроки и на максимально выгодных условиях. Компания "СибМасло+" предлагает лучшую цену на рынке в данном сегменте, причем невысокая стоимость никак не сказывается на качестве товара. Подсолнечник поставляется со всеми необходимыми документами и сертификатами, подтверждающими высокое качество продукции.
Купить подсолнечник оптом можно из любого региона РФ, продукция будет доставлена точно в срок вне зависимости от расположения. Получить подробную информацию о стоимости и условиях доставки можно по телефону:
8 (913) 210-97-79, 8 (903) 947-91-99, 8 (3852) 60-97-79
Также на официальном сайте можно задать вопросы и оставить заявку на обратный звонок. Офис компании расположен по адресу: проезд Памятный, 12.
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