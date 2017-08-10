Алтайский производитель стройматериалов "АКВАДЕКОР" покоряет зарубежье

Завод-изготовитель строительных и отделочных материалов "АКВАДЕКОР" за пять лет стал одним из ведущих поставщиков строительных материалов в регионе. Подтвердив высокое качество продукции и умение работать с клиентом на "отлично", "АКВАДЕКОР" уверенно шагнул на зарубежные рынки! В будущем году он существенно увеличит поставки продукции в Казахстан и Монголию.
Завод "АКВАДЕКОР" - один из ведущих производителей строительных и отделочных материалов в Алтайском крае. В числе постоянных партнеров ведущие строительные компании региона: "Жилищная инициатива", ИСК "Строительный камень", "Вира", "Регионстрой", СК "Сибирия", "Карнеол", СК "Стандарт". Кроме того, продукцию под торговыми марками AQUADECOR и POLYEX можно найти в магазинах "Новэкс", "Рамакс", "Гермес-строй", "Строительный двор" в Алтайском крае, других регионах СФО, Амурской области.
В производстве используется только качественное сырье, как импортного, так и отечественного производства. Благодаря особой рецептуре, завод дает на свою продукцию гарантию на продукцию до 10 лет!
Евгений Селенский,
директор завода "АКВАДЕКОР":
На предприятии работают сотрудники с 10 летнем стажем в сфере производства лакокрасочных материалов, в том числе дипломированные технологи. Мы заботимся о качестве продукции, поэтому каждая партия обязательно тестируется в собственной лаборатории, а помимо обязательных сертификатов, у нас есть результаты независимых экспертных аккредитованных лабораторий. И это еще один гарант качества продукции.
За пять лет работы завод в пять раз увеличил мощности своего производства — до 200 тонн в месяц. Но это не предел. В будущем году "АКВАДЕКОР" планирует установить новые импортные станки и увеличить объем выпуска стройматериалов, а также вывести на рынок несколько новых наименований продукции.
Евгений Селенский,
директор завода "АКВАДЕКОР":
"АКВАДЕКОР" занял прочные позиции на рынке стройматериалов Алтайского края, нас хорошо знают в Сибирском федеральном округе и мы идем дальше. Уже сейчас предприятие поставляет продукцию на рынки Казахстана, Монголии, Бурятии и Дальнего Востока. Там мы успешно конкурируем со стройматериалами из других стран и заработали репутацию добросовестного производителя и поставщика. В 2018 году "АКВАДЕКОР" планирует существенно увеличит объем поставок за рубеж. Именно поэтому мы наращиваем мощность своего предприятия, расширяем линейку товаров.
Сильная сторона "АКВАДЕКОР" - умение работать в интересах клиента.
- У завода-изготовителя всегда выгодные цены, "освобожденные" от накруток дилеров.
- Постоянным партнерам предоставляют отсрочку платежа.
- Широкий ассортимент продукции — как раз то, что нужно для комплектования строящихся объектов.
- "АКВАДЕКОР" обеспечивает своевременную доставку продукции, которая может быть зарезервирована под конкретного клиента.
- Завод гарантирует удовольствие от работы с качественными материалами. А это очень важно, ведь современным строителям нужен хороший результат!
С Днем строителя!
Уважаемые партнеры!
Год от года наши города становятся краше: появляются новые здания и целые микрорайоны, архитектура которых радует глаз! В этих домах вы проектируете уютные квартиры, в зданиях — комфортные офисы и торговые залы: ваш тяжелый и ответственный труд дает великолепный результат.
Нам приятно, что завод "АКВАДЕКОР" вносит лепту в ваш славный труд. Мы понимаем, что успех строителя в том числе зависит от качества стройматериалов, поэтому мы обещаем работать добросовестно!
Мы поздравляем вас с вашим праздником — Днем строителя. Пусть и впредь вам сопутствует успех. Пусть каждый строитель будет здоров и счастлив!
Адрес: г. Барнаул, Трактовая, 11
Тел.: 55-67-11, 8 (961) 989-65-26
E-mail: op4@aquadecor22.ru
Сайт: aquadecor22.ru
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