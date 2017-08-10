Алтайский производитель стройматериалов "АКВАДЕКОР" покоряет зарубежье

Клей "AQUADECOR" для стеклообоев, грунт "AQUADECOR" пропиточный ЭКОНОМ (г. Барнаул, ул. Гоголя, 48). Фото: архив ООО "АКВАДЕКОР". Краска "AQUADECOR" фасадная ЭКОНОМ (лоджии), краска "AQUADECOR" СУПЕРБЕЛАЯ (г. Барнаул, ул.Попова, 158). Фото: архив ООО "АКВАДЕКОР". Фасад дома окрашенкраской "AQUADECOR БАЗОВАЯ "С" (г.Барнаул, ул. Балтийская, 63-б). Фото: архив ООО "АКВАДЕКОР". Внутренняя отделка: краска "AQUADECOR" для стен и потолков, грунт "AQUADECOR" пропиточный (г. Барнаул, ул. Приречная, 1). Фото: архив ООО "АКВАДЕКОР". Для окраски фасада здания применена краска "AQUADECOR" фасадная ПРОФИ, грунт "AQUADECOR" влагозащитный (г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 99). Фото: архив ООО "АКВАДЕКОР". Клей "AQUADECOR" для стеклообоев, грунт "AQUADECOR" пропиточный ЭКОНОМ Бизнес-центр ИДЕАЛ-2, (ул. Интернациональнаяя, 122). Фото: архив ООО "АКВАДЕКОР". Клей "AQUADECOR" для виниловых обоев, грунт "AQUADECOR" пропиточный эконом (г. Барнаул, ул. Глушкова, 21). Фото: архив ООО "АКВАДЕКОР".

Завод "АКВАДЕКОР" - один из ведущих производителей строительных и отделочных материалов в Алтайском крае. В числе постоянных партнеров ведущие строительные компании региона: "Жилищная инициатива", ИСК "Строительный камень", "Вира", "Регионстрой", СК "Сибирия", "Карнеол", СК "Стандарт". Кроме того, продукцию под торговыми марками AQUADECOR и POLYEX можно найти в магазинах "Новэкс", "Рамакс", "Гермес-строй", "Строительный двор" в Алтайском крае, других регионах СФО, Амурской области.

В производстве используется только качественное сырье, как импортного, так и отечественного производства. Благодаря особой рецептуре, завод дает на свою продукцию гарантию на продукцию до 10 лет!

Евгений Селенский,

директор завода "АКВАДЕКОР":

Евгений Селенский. На предприятии работают сотрудники с 10 летнем стажем в сфере производства лакокрасочных материалов, в том числе дипломированные технологи. Мы заботимся о качестве продукции, поэтому каждая партия обязательно тестируется в собственной лаборатории, а помимо обязательных сертификатов, у нас есть результаты независимых экспертных аккредитованных лабораторий. И это еще один гарант качества продукции.

За пять лет работы завод в пять раз увеличил мощности своего производства — до 200 тонн в месяц. Но это не предел. В будущем году "АКВАДЕКОР" планирует установить новые импортные станки и увеличить объем выпуска стройматериалов, а также вывести на рынок несколько новых наименований продукции.

Евгений Селенский,

директор завода "АКВАДЕКОР":

"АКВАДЕКОР" занял прочные позиции на рынке стройматериалов Алтайского края, нас хорошо знают в Сибирском федеральном округе и мы идем дальше. Уже сейчас предприятие поставляет продукцию на рынки Казахстана, Монголии, Бурятии и Дальнего Востока. Там мы успешно конкурируем со стройматериалами из других стран и заработали репутацию добросовестного производителя и поставщика. В 2018 году "АКВАДЕКОР" планирует существенно увеличит объем поставок за рубеж. Именно поэтому мы наращиваем мощность своего предприятия, расширяем линейку товаров.

Сильная сторона "АКВАДЕКОР" - умение работать в интересах клиента.

У завода-изготовителя всегда выгодные цены, "освобожденные" от накруток дилеров.

Постоянным партнерам предоставляют отсрочку платежа.

Широкий ассортимент продукции — как раз то, что нужно для комплектования строящихся объектов.

"АКВАДЕКОР" обеспечивает своевременную доставку продукции, которая может быть зарезервирована под конкретного клиента.

Завод гарантирует удовольствие от работы с качественными материалами. А это очень важно, ведь современным строителям нужен хороший результат!

С Днем строителя!

Уважаемые партнеры!

Год от года наши города становятся краше: появляются новые здания и целые микрорайоны, архитектура которых радует глаз! В этих домах вы проектируете уютные квартиры, в зданиях — комфортные офисы и торговые залы: ваш тяжелый и ответственный труд дает великолепный результат.

Нам приятно, что завод "АКВАДЕКОР" вносит лепту в ваш славный труд. Мы понимаем, что успех строителя в том числе зависит от качества стройматериалов, поэтому мы обещаем работать добросовестно!

Мы поздравляем вас с вашим праздником — Днем строителя. Пусть и впредь вам сопутствует успех. Пусть каждый строитель будет здоров и счастлив!