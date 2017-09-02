Алтайский спортсмен Сергей Шубенков стал лучшим в "Бриллиантовой лиге"

Легкоатлет из Алтайского края, выступающий под нейтральным флагом, Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе (Бельгия). Россиянин показал результат — 13,14 секунды. Вторым стал испанец Орландо Ортега — его постоянный соперник.

Российский барьерист Сергей Шубенков стал первым на этапе Мирового вызова ИААФ в Загребе. Он показал результат 13,12 секунды.

Справка

"Бриллиантовая лига" — ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, пришедшая на смену Золотой лиге. Эти лиги организованы Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.