Алтайского анестезиолога осудили за смерть новорождённого

В Славгороде врача-анестезиолога-реаниматолога признали виновной в причинение смерти по неосторожности новорожденному ребенку вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, 58-летняя врач в сентябре 2014 года оказывала реанимационные действия новорожденному, родившемуся с признаками кислородного голодания. Она несвоевременно предприняла экстренные мероприятия по обеспечению организма ребенка кислородом. Кроме того, женщина не поместила ребенка в теплый кувез. В результате у малыша развились легочная и сердечно-сосудистая недостаточности, и он умер.
Следователи и суд почитали, что при правильном и своевременном проведении реанимационных мероприятий было возможно спасение жизни ребенка.
Суд признал медицинского работника виновной и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.
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