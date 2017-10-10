Алтайского анестезиолога осудили за смерть новорождённого

По данным следствия, 58-летняя врач в сентябре 2014 года оказывала реанимационные действия новорожденному, родившемуся с признаками кислородного голодания. Она несвоевременно предприняла экстренные мероприятия по обеспечению организма ребенка кислородом. Кроме того, женщина не поместила ребенка в теплый кувез. В результате у малыша развились легочная и сердечно-сосудистая недостаточности, и он умер.

Следователи и суд почитали, что при правильном и своевременном проведении реанимационных мероприятий было возможно спасение жизни ребенка.

Суд признал медицинского работника виновной и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.