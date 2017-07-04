Алтайского депутата обвиняют в хищении имущества "Зернобанка"

По данным следствия, обвиняемая, являясь директором филиала "Зернобанка" в Топчихе, как материально ответственное лицо в сентябре 2015 года получила в подотчет 1 миллион рублей, предназначенный для прочих нужд банка. Впоследствии, зная о вступлении в законные полномочия временной администрации по управлению кредитной организацией, директор филиала изъяла подотчетные денежные средства, и, используя создавшуюся ситуацию, из корыстных побуждений присвоила деньги, воспользовавшись ими по своему собственному усмотрению.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у "Зернобанка" 24 сентября 2015 года. 7 декабря суд признал банк банкротом и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов". В реестр требований кредиторов "Зернобанка" включено 1, 047 млрд. рублей.

В связи с банкротством "Зернобанка" с февраля 2016 года возбудили 36 уголовных дел, связанных с предполагаемым мошенничеством, хищением денег, злоупотреблением полномочий и преднамеренным банкротством. Часть дел в дальнейшем были объединены.