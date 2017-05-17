Алтайского депутата осудили за мошенничество

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, депутат и предприниматель владел компанией по выращиванию зерновых, зернобобовых культур, сахарной свеклы и масленичных культур. В период с 2013 по 2014 год, используя свое служебное положение, он предоставил в межрайонную налоговую инспекцию подложные документы, содержащие недостоверные сведения о праве на возмещение налога на добавленную стоимость. В итоге бюджет лишился более 667 тысяч рублей, которые были зачислены на счет предприятия.

Подсудимый полностью возместил ущерб, причиненный государству.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал депутата виновным и назначил ему наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа.