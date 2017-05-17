Алтайского депутата осудили за мошенничество

В Ребрихе вынесли приговор директору одного из обществ с ограниченной ответственностью, являющегося депутатом районного Совета депутатов. Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, депутат и предприниматель владел компанией по выращиванию зерновых, зернобобовых культур, сахарной свеклы и масленичных культур. В период с 2013 по 2014 год, используя свое служебное положение, он предоставил в межрайонную налоговую инспекцию подложные документы, содержащие недостоверные сведения о праве на возмещение налога на добавленную стоимость. В итоге бюджет лишился более 667 тысяч рублей, которые были зачислены на счет предприятия.
Подсудимый полностью возместил ущерб, причиненный государству.
Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал депутата виновным и назначил ему наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.