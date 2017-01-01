Алтайского полковника МВД задержали за езду в пьяном виде

Как стало известно altapress.ru, на выходных сотрудники ГИБДД задержали за езду в пьяном виде начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю полковника Евгения Горлова.
Наряд ДПС остановил Горлова в 3 часа ночи 11 февраля около дома на Юрина, 212 (район Докучаевского рынка). По данным источников altapress.ru в правоохранительных органах, он был за рулем личного автомобиля Hyundai Sonata в состоянии алкогольного опьянения. Об этом составлен акт медицинского освидетельствования №63 от 11 февраля 2017 года. Оформлены административные протоколы по ч 1 ст 12.8 КОАП (управление автомобилем с состоянии алкогольного опьянения) и 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора).
Полковник находился вне службы, в гражданской одежде.
Евгений Горлов родился в 1977 году. Занимает пост начальника отдела зонального контроля главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю. Имеет звание полковника юстиции. В 2014 году награжден краевой медалью "За честь и мужество" с формулировкой "за заслуги в обеспечении законности прав и свобод человек и гражданина, безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и инициативу".
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили, что 11 февраля в Барнауле задержали сотрудника одного из подразделений за езду в пьяном виде. По данному факту начальник краевого управления МВД Олег Торубаров назначил проверку. Сотрудник представлен к увольнению из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в полиции.
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