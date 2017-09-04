Алтайскому краю угрожают степные пожары из Казахстана

В большинстве районов Алтайского края сохранится высокая пожароопасность до 11 сентября. Местами в западных и южных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность. Возможно возникновение лесных и степных пожаров, переход огня на населенные пункты. Не исключена вероятность перехода степных пожаров с территории Республики Казахстан.
ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждает, что населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем. Крайне опасны возгорания в природной среде. При неблагоприятной погоде любая небрежность в считанные секунды может повлечь за собой большой пожар с тяжелыми последствиями.
По данным синоптиков, первая неделя сентября на Алтае будет довольно жаркой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.