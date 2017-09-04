Алтайскому краю угрожают степные пожары из Казахстана

ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждает, что населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем. Крайне опасны возгорания в природной среде. При неблагоприятной погоде любая небрежность в считанные секунды может повлечь за собой большой пожар с тяжелыми последствиями.

По данным синоптиков, первая неделя сентября на Алтае будет довольно жаркой.