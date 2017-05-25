Амбициозный проект алтайского агрохолдинга вышел за пределы региона

На семинаре компании "Юг Сибири". Фото: Сергей Бутин. На семинаре компании "Юг Сибири". Фото: Сергей Бутин. На семинаре компании "Юг Сибири". Фото: Сергей Бутин. На семинаре компании "Юг Сибири". Фото: Сергей Бутин. На семинаре компании "Юг Сибири". Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин. Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе . Фото: Сергей Бутин.

Михаил Маркович,

генеральный директор компании "Юг Сибири":

Михаил Маркович. В текущем году число участников проекта "Соя" увеличилось до 20 фермерских хозяйств: 17 — из Алтайского края, 2 — из Омской области, 1 — из Кемерово. Алтайский край представляют сельхозпроизводители из Мамонтовского, Смоленского, Новичихинского, Зонального, Краснощековского, Поспелихинского, Третьяковского, Первомайского, Родинского, Петропавловского, Крутихинского районов.



Все хозяйства используют канадские и белорусские сорта сои "Кофу", "Максус" и "Припять", которые отличаются от традиционных сортов высоким содержанием протеина – на уровне качественных показателей сои выращенной на Дальнем Востоке (он является основным регионом возделывания этой культуры в России).

Стоит отметить, что на данный момент рыночная стоимость сои в Алтайском крае 24 тыс. рублей за тонну, когда как цена на подсолнечник составляет 15 тыс. рублей за тонну, пшеницу 3 класса – 8,3 тыс. рублей за тонну.

Напомним, проект "Соя" стартовал в 2016 году. Тогда в нем принимало участие всего два хозяйства в Смоленском и Мамонтовском районах края. Каждое предприятие засеяло высокопротеиновой соей по 1 тыс га. Агрохолдинг предоставлял своим партнерам семена, а также современные средства защиты растений и удобрения.