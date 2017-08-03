Американская пара многие годы подвергала сексуальному насилию приемного ребенка из России

Семейная пара 1 августа согласилась на сделку со следствием. Тот факт, что супруги не стали оспаривать обвинения, приравнивается к признанию ими вины.

Она указала, что приговор семейной паре еще не вынесен. Ожидается, что это произойдет 2 ноября. Ральфу Флинну может грозить до 24 лет тюремного заключения, его жене — до 12 лет. Как констатировала прокурор, в случае с Ральфом Флинном, которому сейчас 73 года, "это, по сути, пожизненное заключение".

25-летний Деннис Флинн, бывший жертвой насилия, сказал журналистам газеты San Francisco Chronicle, что не ожидал, что приемные родители признают вину. "Мне стало легче на сердце, и то напряжение, которое я испытывал все это время, испарилось", — приводит издание слова молодого человека.

Деннис Флинн, который в настоящее время работает массажистом недалеко от Сан-Франциско, сказал, что готовился к долгому судебному процессу, и теперь испытывает облегчение.

Ральф Флинн находится под стражей, так как не смог внести залог в размере 2,5 миллиона долларов. Кэролайн Флинн была выпущена под залог в 525 тысяч долларов.

Об издевательствах, которым на протяжении многих лет подвергался Деннис Флинн, сообщила в марте 2016 года газета San Jose Mercury News.

В марте 2016 года в генконсульстве РФ в Сан-Франциско сообщили ТАСС, что Деннис является гражданином РФ. Как отметил тогда российский дипломат, молодой человек, которого усыновили в 2001 году, стоял на консульском учете и мог рассчитывать на консульскую поддержку. Вскоре после этого Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что рассчитывает на полноценное расследование данной ситуации, пишет bfm.ru.