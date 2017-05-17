Американские физики создали "говорящую" бумагу

Ученые считают, что их изобретение в будущем сможет заменить большие колонки, требующие мощного источника питания.

За последнее десятилетие ученые разработали множество технологий, которые позволяют производить прозрачные дисплеи и микроэлектронику. К примеру, в июле 2011 года физики из США представили миру прозрачные литий-ионные батареи, а в ноябре этого же года — контактные линзы со встроенным дисплеем.

В прошлом году ученые разработали гибкий наноматериал FENG, который мог стать одним из основных источников питания для гибкой электроники. Они пришли к выводу, что если такую пленку встроить в одежду, то человек будет вырабатывать ток во время движения.

Экспериментируя с разработкой, американские физики обнаружили, что этот же материал можно применять и для преобразования электричества в механические колебания и записи акустических волн. Поэтому они встроили его в компьютер для того, чтобы тот распознавал голос хозяина и в флаг университете, чтобы тот исполнял гимн.