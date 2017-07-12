Аналитики: отзывы лицензий у банков могут обрушить рынок недвижимости

"Ликвидации или реструктуризации других банков (в том числе и крупных из топ-50), при которых незащищенные кредиторы теряют свои средства, вероятно, продолжатся (прежде всего, как ответ регулятора на недобросовестное поведение менеджмента и собственников). Их прямое влияние на банковскую систему будет ограничено ввиду того, что в настоящий момент лишь 38% всех сделок между банками приходится на необеспеченное кредитование (скорее всего, между системообразующими банками), остальная часть приходится на РЕПО, а объем выпущенных ими облигаций невелик", — отмечают аналитики.

Существует и косвенное влияние ликвидации и реструктуризации банков. Например, потенциальный отток депозитов корпоративных клиентов из малых и средних банков может создать у них дефицит ликвидности.

"Кроме того, на рынке недвижимости может возрасти предложение на продажу имущества, получаемого АСВ при взыскании активов из конкурсной массы ликвидированного банка (недвижимость является распространенным залогом). Это может спровоцировать реализацию уже системных рисков в случае, если это предложение окажет заметное давление на рынок недвижимости (падение цен более чем на 20%), что вызовет margin calls по большому объему кредитов (необходимость довнести обеспечение/погасить кредиты)", — пишут эксперты.

Raiffeisenbank выделяет среди последних отзывов, в частности, случай с банком "Югра".

По мнению аналитиков, введение временной администрации и наложение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра", который по активам входит в топ-30 банков РФ, означает, что "регулятор в целях расчистки банковской системы (от недобросовестных и неустойчивых участников) не ограничивается лишь малыми и средними банками", пишет bfm.ru.