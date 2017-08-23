Анализ ДНК: обезглавленное тело принадлежит пропавшей с подлодки журналистке

Самая большая частная субмарина Nautilus с изобретателем Петером Мадсеном и Ким Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Журналистка готовила материал о Мадсене и его подлодке. Однако на следующий день друг Валль сообщил, что она не вернулась домой.

Подлодка в ходе поисков была найдена затонувшей недалеко от Копенгагена. Изобретателя и собственника лодки Петера Мадсена спас экипаж находившейся поблизости яхты. Он рассказал полиции, что не знает, где находится журналистка, поскольку он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки Мадсен пояснил техническими проблемами.

Изобретателя арестовали до 5 сентября, пишет bfm.ru.

Ранее следователи сообщили, что Ким Валль погибла на борту подлодки Nautilus из-за несчастного случая, и что датчанин Петер Мадсен захоронил ее тело в море.

Справка

Свою подлодку Мадсен спустил на воду в 2008 году. Она весит 33 тонны, достигает 18 метров в длину и считается одной из самых крупных любительских подлодок. После нескольких поломок в 2011 году "Наутилус" был поднят для ремонта и вернулся в воду только этой весной.