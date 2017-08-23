"Ангария" — место, где оживает сказка.

Название этого удивительного места, где оживает сказка и сбываются детские мечты, "Ангария — волшебная страна". Это единственный в своем роде и таком формате ресторан, который открыла фабрика мороженого в городе Ангарске Иркутской области. В начале июня заведение отпраздновало свой второй день рождения. И как отмечают сотрудники, с каждым днем посетителей становится все больше. Есть постоянные, а есть и те, кто приезжает из других городов области и соседних регионов.

Эдуард Зелинский,

учредитель компании:

Главное в работе нашего ресторана то, что он детский. И это значит, что не только интерьер и меню сделаны для детей. Здесь вообще ребенок главный, — малыш пришел в ресторан, а с ним взрослые, а не наоборот. Ребенок сам выберет столик, за которым будет сидеть. Сам выберет угощение. Именно с ним будут заниматься педагоги и аниматоры из Иркутска и Ангарска. А взрослые, если не хотят стать на несколько часов ребенком, могут на это время отправиться по своим взрослым делам.

"В ресторане есть не только зал где можно покушать. Здесь несколько помещений приспособлены исключительно для развлечений. Это игровая комната, где проходят занятия с педагогами и увлекательные игры с аниматорами. А еще есть большой экран, и можно посмотреть любимые мультфильмы или познавательные программы", — продолжает Эдуард Зелинский. — Но главная изюминка заведения — ледяная пещера, где круглый год температура ниже нуля и всегда Новый год, елка, Дед Мороз и подарки. Каждый из малышей может посидеть на настоящем ледяном троне и загадать желание. Чтобы детишки не замерзли, выдается теплая "спецодежда".

Анжелика со своим малышом специально приехала в "Ангарию — волшебную страну" из Иркутска по совету друзей: "Это что-то необыкновенное. Наш ребенок визжал от восторга. Мороженое просто невероятно вкусное, смузи, молочные коктейли, лимонады — фантастические! А когда мы пошли в комнату деда Мороза, я вспомнила свое детство и даже прослезилась. Все просто супер! Проект уникальный не только для нашей области, а для всей страны".

Юрий Федонов,

генеральный директор фабрики "Ангария":

Наш ресторан „Ангария — волшебная страна“ по праву гордится своим мороженым. Его производит установленная прямо в витрине машина. Наблюдение за ее работой для наших маленьких клиентов — приятное дополнением к целой гамме разнообразных вкусов любимого лакомства. Мороженое занимает внушительное место в сладком меню ресторана. Кроме стандартных лакомств дети смогут попробовать и уникальное мягкое мороженое.

Меню заслуживает особого внимания. Все блюда приготовлены специально для детей, исключительно вкусные и полезные. Конечно, и взрослые могут заказать любое блюдо из меню. Сотрудники ресторана уверены, что еда, которая устраивает маленьких приверед, не может не понравиться взрослым. Напитки в баре найдутся на любой вкус: какао, чай и кофе, а также соки, смузи, молочные коктейли, фруктовые шейки, лимонады.

"Детский ресторан „Ангария — волшебная страна“ — это прежде всего идеальное пространство для ребятишек, — говорит учредитель компании Эдуард Анатольевич Зелинский. — Интерьер заведения создавали московские дизайнеры. Я считаю, что он весьма комфортен для любого детского мероприятия. Хочется отметить, что заведения для детей подобного уровня непросто найти даже в столице".