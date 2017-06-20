Апокалипсис сегодня: как Барнаул затопило ливнем. Хроники стихии

Барнаул затопило ливнем. Фото: Барнаул22. Барнаул затопило ливнем. Фото: Барнаул22. Барнаул затопило ливнем. Фото: Барнаул22. Барнаул затопило ливнем. Фото: Барнаул22. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Барнаул затопило ливнем. Фото: altapress.ru. Потоп на Малахова. Фото: Barnaul22. Потоп на Малахова. Фото: Barnaul22.

Отключения электричества

В разных районах города отключался свет: сообщения об этом поступали от горожан, живущих на Красноармейском, Ленина, Юрина, Попова и других. Также барнаульцы сообщают о перебоях в работе мобильной связи и интернета.

Попова/Павловский тракт

На ул.Попова с пересечением Павловского тракта люди оказались в тупике из-за озера, которое затопило проезжую часть и трамвайные пути, вода местами выше колена, машины глохнут.

"Лента" на Павловском

Михаил Сухорев

Магазин Лента на Павловском тракте, во время грозы пробило крышу, водопад образовался прямо в магазине.

По словам очевидцев, в этот момент в гипермаркете отключился свет.

В Ленте света нет уже минут пять. Ребят, подъезжайте, пока халява :) Публикация от s.kirlitsa (@s.kirlitsa) Июн 20 2017 в 5:35 PDT

Магазин залило водой, покупателей эвакуировали, сообщил барнаулец Сергей Кирлица.

Вдогонку. Лента. Эвакуация Публикация от s.kirlitsa (@s.kirlitsa) Июн 20 2017 в 5:41 PDT

Магазин "Первомайский"

В ТЦ "Первомайский" залило водой первый этаж, сообщает корреспондент altapress.ru

"Ашан"

Подписчики Barnaul22 сообщают, что подтопило гипермаркет "Ашан". Правда, не уточняют, какой именно: на Власихинской или Строителей (возобновил работу 19 июня).

"Пассаж"

Около ТЦ "Пассаж" на проспекте Ленина образовалась воронка.

Новый рынок

Дождь почти закончился, но вода с дорог не ушла. Корреспонденты altapress.ru сейчас едут около Нового рынка и сообщают: "Мы в плену у Посейдона"

Кутузова

Некоторые части города не накрыло дождем. Например, на Кутузова почти сухо, передает корреспондент altapress.ru.

Пострадала девушка

"Катунь24" сообщила, что на Никитина, 78 на девушку упало дерево. По словам очевидцев, девушка находилась в тяжелом состоянии, ее госпитализировали.

Антона Петрова

Малахова

На Малахова под мостом через Павловский традиционно огромная лужа. Есть застрявшие автомобили, сообщает подписчица Barnaul22 Мария Федорцова.