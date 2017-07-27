Apple начнет менять старые iPhone на новые со скидкой

Компания Apple начнет в России акцию trade-in для iPhone. По ней можно будет обменять б/у телефоны на новые со скидкой. Об этом сообщают "Ведомости".
Программу запустят через розничные сети М.Видео, re:Store и "Связной". По trade-in будут принимать модели 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE в хорошем состоянии.
Состояние аппарата будет определять специальное ПО. На основе этих данных программа рассчитает размер скидки. По словам собеседников "Ведомостей", размер скидки может достигать нескольких десятков тысяч.
Акция бессрочная, она действует только для телефонов, произведенных для России.
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