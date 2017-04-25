"Прямая линия" по защите прав граждан на финансовом рынке пройдет в Барнауле

Есть вопросы по кредитам, взаимоотношениям с банками, коллекторами, судебными приставами? Звоните прямо сейчас!
Столкнулись с нарушениями своих прав при заключении кредитных договоров или их выплате? Есть вопросы по банкротству физлиц, взаимоотношениям с банками, МФО, судебными приставами терроризируют коллекторы? Клерки навязывают страховки, грубят, в счет долгов списывают всю зарплату или пенсию списывают, опасаешься мошенников, не знаешь, как защитить свои права?
Не нужно ждать, слушать советов соседей или коллег по работе. Лучше получить компетентные советы профессионалов.
27 апреля с 11.00 до 12.00 пройдет "прямая линия" по защите прав жителей Алтайского края на финансовом рынке. Вопросы можно задать прямо сейчас и до 12.00 27 апреля по телефону: 57-20-00.
На них ответят специалисты Управления Роспротребнадзора в Алтайском крае, Алтайского отделения Сибирского ГУ Банка России, УФССП по Алтайскому краю, Алтайской краевой нотариальной палаты, кредитные юристы "Ассоциации по защите прав заемщиков".
Организаторы проведения "прямой линии": Региональное отделение ОНФ в Алтайском крае, Министерство труда и социальной защиты Алтайского края, "Ассоциация по защите прав заемщиков".
Звоните прямо сейчас! Телефон: +7 (3852) 57-20-00.
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