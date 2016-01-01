Аптекари будут требовать рецепты на "Боярышник" и "Валокордин"

Купить в аптеках препараты "Валокордин" и "Боярышник" можно будет только при наличии рецепта от врача. Российские власти ограничат продажу спиртосодержащих медицинских препаратов. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин, пишет РИА "Новости".
Хлопонин рассказал, что регулированию подвергнутся и все остальные спиртосодежращие медицинские препараты. Они будут продаваться по рецепту. Кроме того, ограничат и объем тары.
Александр Хлопонин,
вице-премьер правительства РФ:
Зачем это в таре, в которой поллитра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах.
Кроме того вице-премьер отметил, что медицинская польза "Боярышника" не доказана.
Напомним, в Иркутске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового отравления "Боярышником". Алтайский Роспотребнадзор массово проверяет места продажи этого препарата.
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