Аптекари будут требовать рецепты на "Боярышник" и "Валокордин"

Хлопонин рассказал, что регулированию подвергнутся и все остальные спиртосодежращие медицинские препараты. Они будут продаваться по рецепту. Кроме того, ограничат и объем тары.

Александр Хлопонин,

вице-премьер правительства РФ:

Зачем это в таре, в которой поллитра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах.

Кроме того вице-премьер отметил, что медицинская польза "Боярышника" не доказана.

Напомним, в Иркутске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового отравления "Боярышником". Алтайский Роспотребнадзор массово проверяет места продажи этого препарата.