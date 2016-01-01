Арестован известный политтехнолог и бывший сподвижник алтайского губернатора Евдокимова

Генеральный директор приморского хоккейного клуба "Адмирал" Илья Спокойнов задержан правоохранительными органами, сообщают "Дальневосточные ведомости" со ссылкой на два информированных неофициальных источника.
"Спокойнов задержан в Москве, с ним проводятся следственные действия. Примерно в это же время Следственный комитет задержал его жену Свиридову", — уточнил один из источников издания.
В коридорах власти Приморья ему присвоили титул "серого кардинала". В начале ноября 2016 года генеральный директор "Адмирала" стал советником заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова, а должность генерального директора "Адмирала" он занимал с июня 2015 года. В начале 2016 года он попал в топ-20 лучших политтехнологов России.
Спокойнов прославился во время работы на Алтае. Здесь он впервые показался летом 2004 года. Выступая у здания Алтайской краевой администрации, он назвал себя неофициальным советником Михаила Евдокимова Ильей Митькиным. Через пять минут он отрекомендовался уже как Илья Спокойнов. По информации "Дальневосточных ведомостей" это все псевдонимы, а от родителей он получил имя Заур Адильевич Зельдович.
Для губернатора Алтая он был кем-то вроде неофициального пресс-секретаря: присутствовал при контактах губернатора с журналистами, советовал и подсказывал. После гибели Евдокимова в 2005 году Спокойнов переехал в Приморье, где вел пиар-кампанию Дмитрия Фотьянова на выборах мэра Дальнегорска. Фотьянов выборы выиграл, но вскоре выяснилось, что победил он за счет подкупа избирателей. Результаты выборов отменили.
В 2006 году политтехноог участвовал в избирательной кампанией Сергея Тена, который шел на мэра Бийска, но не победил.
После провала на Алтае Митькин перебрался в Архангельскую область, где вел региональное отделение "Единой России" на выборах в областное собрание. Пребывание в Архангельске ознаменовалось многочисленными скандалами, а команда Митькина в местных СМИ получила прозвище ОПГ "Чужие".
В 2012 году Митькин вернулся в Приморье. По словам экспертов, Илья Спокойнов стал "серым кардиналом" у начинающего губернатора Владимира Миклушевского.
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