Трамп заявил, что армия США больше не будет насаждать демократию по всему миру

Мы больше не будем использовать американскую военную силу для построения демократии в дальних странах или создания образа стран по нашему усмотрению. Это время прошло. Вместо этого мы будем работать с нашими партнёрами, чтобы защищать общие интересы. Мы не просим других менять свой образ жизни, но просим преследовать те же цели, что и мы, чтобы наши дети жили лучшей и более безопасной жизнью.