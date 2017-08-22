Трамп заявил, что армия США больше не будет насаждать демократию по всему миру

Армия США больше не будет заниматься распространением демократии в мире, пишет ABC News.
Дональд Трамп,
президент США:
Мы больше не будем использовать американскую военную силу для построения демократии в дальних странах или создания образа стран по нашему усмотрению. Это время прошло. Вместо этого мы будем работать с нашими партнёрами, чтобы защищать общие интересы. Мы не просим других менять свой образ жизни, но просим преследовать те же цели, что и мы, чтобы наши дети жили лучшей и более безопасной жизнью.
Pres. Trump: “We will no longer use American military might to construct democracies in faraway lands." https://t.co/n7TqA3VDnW pic.twitter.com/rV1CN9fdZE— ABC News (@ABC) 22 августа 2017 г.
Накануне американские СМИ распространили информацию о том, что якобы Трамп распорядился отправить в Афганистан 4 тысячи военных, однако позже сам Трамп опроверг это заявление.
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