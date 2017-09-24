Армия США выпустила руководство по ведению войны с Россией

В издании "Российская война нового поколения" ( Russian New Generation Warfare Handbook), которое выпустили в конце 2016 года, а недавно разместили в интернете, собраны фотографии и данные о российских военных подразделениях и технике. Отмечается сила российских ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, однако при этом сообщается, что техники не хватает, сообщает Газета.ru.

В брошюре называются и уязвимости российской армии, в частности, отсутствие мотивации.