Армия США выпустила руководство по ведению войны с Россией

Пособие по новым техникам ведения боя российских вооруженных сил выпустило командование армии США. В этом руководстве также описывается, как надо противостоять армии РФ в случае войны, пишет The National Interest.
В издании "Российская война нового поколения" ( Russian New Generation Warfare Handbook), которое выпустили в конце 2016 года, а недавно разместили в интернете, собраны фотографии и данные о российских военных подразделениях и технике. Отмечается сила российских ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, однако при этом сообщается, что техники не хватает, сообщает Газета.ru.
В брошюре называются и уязвимости российской армии, в частности, отсутствие мотивации.
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