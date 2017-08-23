Арсенал, чипсы и развод: чем еще известен Андрей Аршавин, который сегодня приедет в Барнаул

23 августа, в Барнауле стартует международный детский турнир по футболу памяти Геннадия Ивановича Смертина. В этом году в нем принимают участие мальчики 2005 года рождения. За главный приз поборются воспитанники нашего "Алтая", московских футбольных школ "Динамо" и "Локомотив", ташкентского "Бунедкора", корейского FC Сheogo и алматинского "Кайрата". Ожидается еще один важный гость из Казахстана. На прошлой неделе сообщалось, что Алтай может посетить известный футболист Андрей Аршавин. На днях стало известно, что визит точно состоится. В Барнаул Аршавин приедет сегодня вечером. 24 августа он примет участие в торжественном открытии детского турнира. О том, чем помимо футбола прославился экс-капитан сборной России, читайте в нашей подборке.
За основной состав главного футбольного клуба Санкт-Петербурга Андрей Аршавин начал выступать в 2000 году в возрасте 19 лет. В сезоне 2001 года он сыграл в 29 матчах и вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
В 2008 году Аршавин стал обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Питерский футболист был признан лучшим игроком финала Кубка УЕФА. За время своего выступления за "Зенит" он сыграл в его составе 310 официальных матчей, забив 71 мяч, и завоевал с командой золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионата России.
В сборной России Аршавин дебютировал в 20-летнем возрасте 17 мая 2002 года в товарищеской встрече Россия — Белоруссия. В течении следующих двух лет он сыграл за национальную команду только в двух матчах. После Евро-2004 нападающий "Зенита" стал постоянно вызываться в команду и быстро закрепился в ее составе. В 2005 и 2006 годах Аршавин становился лучшим бомбардиром сборной, был капитаном команды в 2006-2007 годах.
Из-за того, что сборная России не смогла завоевать право выступления на Чемпионате мира в Германии в 2006 году, первым крупным турниром, в котором Аршавин смог принять участие в составе национальной команды, стало Евро-2008. 27-летний футболист был заявлен под номером 10. Из-за дисквалификации он не мог принять участия в первых двух матчах. Впервые на турнире он вышел на поле в третьей встрече против Швеции, которая завершилась победой России 2:0. Аршавин был признан лучшим игроком матча.
Но самым ярким моментом всего турнира стало противостояние со сборной Голландии. В этой игре Андрей Аршавин участвовал во всех трех голах, которые забила сборная России. Уже позже его коллеги по команде рассказывали, что перед игрой в раздевалке Аршавин попросил их играть на него и пообещал обеспечить результат.
По итогам турнира Андрей попал в символическую сборную Евро-2008 и был признан лучшим игроком сборной России.
В составе английский "канониров" Аршавин дебютировал 21 февраля 2009 года. А ровно через два месяца, 21 апреля, выдал свой самый яркий матч. В гостевой встрече английской Премьер-лиги против "Ливерпуля" он сделал первый за карьеру покер. Аршавин стал первым игроком, которому это удалось на стадионе "Энфилд Роуд" в рамках чемпионата Англии за последние 63 года. Игра завершилась со счетом 4:4.
На Евро-2012 сборная России выступила неудачно, не выйдя даже из группы. Сначала была повержена команда Чехии со счетом 4:1, затем последовала ничья с Польшей 1:1. В заключительном матче на групповом этапе наши футболисты уступили Греции 0:1. После этой игры группа россиян во главе с депутатом Госдумы Антоном Беляковым подошла к Аршавину и завела разговор, в ходе которого капитан сборной России заявил: "То, что мы не оправдали ваши ожидания — это не наши проблемы. Это ваши проблемы. Когда буду в Думе, тогда и отчитаюсь перед вами. Мы проиграли, потому что не забили, а греки забили. От этих разговоров результат все равно не изменится". Такие заявления взбудоражили общественность. Аршавина предлагали выслать из страны, лишить гражданства. Позже за свои слова футболист все же извинился.
Несколько лет Андрей Аршавин был лицом рекламных кампаний Pepsi Co. Он продвигал чипсы Lays и сладкую газировку Pepsi. Позже футболист рассказывал, что съемки для него были невыносимыми. Если чипсов приходилось есть немного, то газировки он напился на всю жизнь. Она была теплая и без газа. Снимали рекламный ролик в Африке.
На протяжении девяти лет Андрей Аршавин состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. На сегодняшний день у них трое общих детей — два мальчика и девочка. В 2013 году стало известно, что пара расходится. Масла в огонь подлила обиженная супруга, заявив, что в момент, когда Аршавин бросил ее, она была беременна. Интервью СМИ Юлия раздавала регулярно, сам Аршавин хранил молчание. Но позже изданию РБК он сообщил, что встретил женщину, с которой захотел жить вместе. Тяжбы между Барановской и Аршавиным продолжались больше года. Суд предписал футболисту отдать бывшей жене квартиру в пригороде Санкт-Петербурга и перечислять детям 50% своего заработка.
1 сентября 2016 года Андрей женился на своей новой избраннице журналистке Алисе Казьминой. 31 января 2017 года у них родился ребенок, девочку назвали Есеня. Кстати, Андрей и Алиса часто выходят в люди и считаются эффектной парой, даже несмотря на то, что жена выше мужа аж на 8 сантиметров.
Андрей Аршавин не единожды становился героем народного творчества. Ему посвящали стихи:
Огромные числа единым моментом.
И скоро его изберут президентом.
Великий, как Ленин, простой, как Гагарин,
Идет по планете Андрюха Аршавин.
Кричалки:
Хоть на поле снег и лед,
Наш Андрей бежит вперед!!!
Это - ворота,
Это - гол,
Это - Аршавин,
Это - футбол.
И даже частушки:
Поглядите на Андрюшу,
Он мячи пасует лучше,
Чем любой француз иль чех
Наш Аршавин лучше всех.
Но самой запоминающейся стала песня Семена Слепакова из "Камеди клаба", в которой имя футболиста открыто не называется, но все равно понятно, о ком идет речь.
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