Арсенал, чипсы и развод: чем еще известен Андрей Аршавин, который сегодня приедет в Барнаул

3 Фееричное Евро-2008

Из-за того, что сборная России не смогла завоевать право выступления на Чемпионате мира в Германии в 2006 году, первым крупным турниром, в котором Аршавин смог принять участие в составе национальной команды, стало Евро-2008. 27-летний футболист был заявлен под номером 10. Из-за дисквалификации он не мог принять участия в первых двух матчах. Впервые на турнире он вышел на поле в третьей встрече против Швеции, которая завершилась победой России 2:0. Аршавин был признан лучшим игроком матча.

Но самым ярким моментом всего турнира стало противостояние со сборной Голландии. В этой игре Андрей Аршавин участвовал во всех трех голах, которые забила сборная России. Уже позже его коллеги по команде рассказывали, что перед игрой в раздевалке Аршавин попросил их играть на него и пообещал обеспечить результат.

По итогам турнира Андрей попал в символическую сборную Евро-2008 и был признан лучшим игроком сборной России.