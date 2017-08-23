Арсенал, чипсы и развод: чем еще известен Андрей Аршавин, который сегодня приедет в Барнаул

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Сегодня, 09:56.
Спорт

23 августа, в Барнауле стартует международный детский турнир по футболу памяти Геннадия Ивановича Смертина. В этом году в нем принимают участие мальчики 2005 года рождения. За главный приз поборются воспитанники нашего "Алтая", московских футбольных школ "Динамо" и "Локомотив", ташкентского "Бунедкора", корейского FC Сheogo и алматинского "Кайрата". Ожидается еще один важный гость из Казахстана. На прошлой неделе сообщалось, что Алтай может посетить известный футболист Андрей Аршавин. На днях стало известно, что визит точно состоится. В Барнаул Аршавин приедет сегодня вечером. 24 августа он примет участие в торжественном открытии детского турнира. О том, чем помимо футбола прославился экс-капитан сборной России, читайте в нашей подборке.  

Чем прославился футболист Андрей Аршавин.
Чем прославился футболист Андрей Аршавин. Фото: https://vk.com/arshavin_fanclub.
1 "Золотой" мальчик "Зенита"

За основной состав главного футбольного клуба Санкт-Петербурга Андрей Аршавин начал выступать в 2000 году в возрасте 19 лет. В сезоне 2001 года он сыграл в 29 матчах и вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России. 

В 2008 году Аршавин стал обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Питерский футболист был признан лучшим игроком финала Кубка УЕФА. За время своего выступления за "Зенит" он сыграл в его составе 310 официальных матчей, забив 71 мяч, и завоевал с командой золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионата России. 

Чем прославился Андрей Аршавин.
Чем прославился Андрей Аршавин
2 Капитан национальной сборной

В сборной России Аршавин дебютировал в 20-летнем возрасте 17 мая 2002 года в товарищеской встрече Россия — Белоруссия. В течении следующих двух лет он сыграл за национальную команду только в двух матчах. После Евро-2004 нападающий "Зенита" стал постоянно вызываться в команду и быстро закрепился в ее составе. В 2005 и 2006 годах Аршавин становился лучшим бомбардиром сборной, был капитаном команды в 2006-2007 годах.

Фееричное Евро-2008

Из-за того, что сборная России не смогла завоевать право выступления на Чемпионате мира в Германии в 2006 году, первым крупным турниром, в котором Аршавин смог принять участие в составе национальной команды, стало Евро-2008. 27-летний футболист был заявлен под номером 10. Из-за дисквалификации он не мог принять участия в первых двух матчах. Впервые на турнире он вышел на поле в третьей встрече против Швеции, которая завершилась победой России 2:0. Аршавин был признан лучшим игроком матча. 

Но самым ярким моментом всего турнира стало противостояние со сборной Голландии. В этой игре Андрей Аршавин участвовал во всех трех голах, которые забила сборная России. Уже позже его коллеги по команде рассказывали, что перед игрой в раздевалке Аршавин попросил их играть на него и пообещал обеспечить результат. 

По итогам турнира Андрей попал в символическую сборную Евро-2008 и был признан лучшим игроком сборной России.  

На сборах настроение отличное

Публикация от Arshavin Andrey (@arshavin_official)

Посмотрим что жизнь преподнесёт , ну а пока🏆. Let's see what life will present, but for now👌🏻

Публикация от Arshavin Andrey (@arshavin_official)

Classic ☝🏼😄#кайрат #аршавин

Публикация от Arshavin Andrey (@arshavin_official)

#FC#fckuban#arshavin#Аршавин#АршавинАндрей

Публикация от Arshavin Andrey (@arshavin_official)

#FC#fckuban#arshavin#Аршавин#АршавинАндрей

Публикация от Arshavin Andrey (@arshavin_official)

#FC#fckuban#arshavin#Аршавин#АршавинАндрей

Публикация от Arshavin Andrey (@arshavin_official)

#FC#fckuban#arshavin#Аршавин#АршавинАндрей

Публикация от Arshavin Andrey (@arshavin_official)

В Самаре дубак, а что делать , надо греться

Публикация от Arshavin Andrey (@arshavin_official)

#FC#fckuban#arshavin#Аршавин#АршавинАндрей

Публикация от Arshavin Andrey (@arshavin_official)

4 Легендарный матч в составе "Арсенала"

В составе английский "канониров" Аршавин дебютировал 21 февраля 2009 года. А ровно через два месяца, 21 апреля, выдал свой самый яркий матч. В гостевой встрече английской Премьер-лиги против "Ливерпуля" он сделал первый за карьеру покер. Аршавин стал первым игроком, которому это удалось на стадионе "Энфилд Роуд" в рамках чемпионата Англии за последние 63 года. Игра завершилась со счетом 4:4.

5 Разборки с болельщиками

На Евро-2012 сборная России выступила неудачно, не выйдя даже из группы. Сначала была повержена команда Чехии со счетом 4:1, затем последовала ничья с Польшей 1:1. В заключительном матче на групповом этапе наши футболисты уступили Греции 0:1. После этой игры группа россиян во главе с депутатом Госдумы Антоном Беляковым подошла к Аршавину и завела разговор, в ходе которого капитан сборной России заявил: "То, что мы не оправдали ваши ожидания — это не наши проблемы. Это ваши проблемы. Когда буду в Думе, тогда и отчитаюсь перед вами. Мы проиграли, потому что не забили, а греки забили. От этих разговоров результат все равно не изменится". Такие заявления взбудоражили общественность. Аршавина предлагали выслать из страны, лишить гражданства. Позже за свои слова футболист все же извинился.   

6 Огурчики от бабушки

Несколько лет Андрей Аршавин был лицом рекламных кампаний Pepsi Co. Он продвигал чипсы Lays и сладкую газировку Pepsi. Позже футболист рассказывал, что съемки для него были невыносимыми. Если чипсов приходилось есть немного, то газировки он напился на всю жизнь. Она была теплая и без газа. Снимали рекламный ролик в Африке. 

7 Скандальный развод

На протяжении девяти лет Андрей Аршавин состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. На сегодняшний день у них трое общих детей — два мальчика и девочка. В 2013 году стало известно, что пара расходится. Масла в огонь подлила обиженная супруга, заявив, что в момент, когда Аршавин бросил ее, она была беременна. Интервью СМИ Юлия раздавала регулярно, сам Аршавин хранил молчание. Но позже изданию РБК он сообщил, что встретил женщину, с которой захотел жить вместе. Тяжбы между Барановской и Аршавиным продолжались больше года. Суд предписал футболисту отдать бывшей жене квартиру в пригороде Санкт-Петербурга и перечислять детям 50% своего заработка. 

1 сентября 2016 года Андрей женился на своей новой избраннице журналистке Алисе Казьминой. 31 января 2017 года у них родился ребенок, девочку назвали Есеня. Кстати, Андрей и Алиса часто выходят в люди и считаются эффектной парой, даже несмотря на то, что жена выше мужа аж на 8 сантиметров.     

8 Песни, стихи, частушки

Андрей Аршавин не единожды становился героем народного творчества. Ему посвящали стихи

Огромные числа единым моментом.
И скоро его изберут президентом.
Великий, как Ленин, простой, как Гагарин,
Идет по планете Андрюха Аршавин.

Кричалки: 

Хоть на поле снег и лед,
Наш Андрей бежит вперед!!! 

Это - ворота,
Это - гол,
Это - Аршавин,
Это - футбол. 

И даже частушки: 

Поглядите на Андрюшу,
Он мячи пасует лучше,
Чем любой француз иль чех
Наш Аршавин лучше всех.

Но самой запоминающейся стала песня Семена Слепакова из "Камеди клаба", в которой имя футболиста открыто не называется, но все равно понятно, о ком идет речь. 

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