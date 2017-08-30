Астробиологи запутались в составлении "фотороботов" инопланетян

Астробиологи поведали человечеству о том, как могут выглядеть инопланетяне.
Инопланетяне вряд ли могут быть похожи на человека, так как на Земле есть углеродная жизнь, пишет Gizmodo со ссылкой на астронома Института SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) Сета Шостака. Теоретически жизнь может возникать на основе серы или других химикатов и некоторых биологических структур.
Ученые едины во мнении, что пришельцы могут представлять собой небольшие организмы, так как большинство известных нам планет крайне неблагоприятны для многоклеточных существ. Так, инопланетяне могут выглядеть как гигантские насекомые — тихоходки. Астробиолог NASA Рокко Маницелли не согласился с коллегой и заявил, что на газовых гигантах вряд ли возможна многоклеточная жизнь. Сет Шостак полагает, что визуально "самыми инопланетными" формами жизни на Земле являются насекомые, пишет ren.tv.
А глава программы METI International Дуглас Вакох считает, что представители внеземных цивилизаций напоминают акул или дельфинов, поскольку имеют дальние родственные связи с млекопитающими, пишет "Росбалт".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.