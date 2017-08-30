Астробиологи запутались в составлении "фотороботов" инопланетян

Инопланетяне вряд ли могут быть похожи на человека, так как на Земле есть углеродная жизнь, пишет Gizmodo со ссылкой на астронома Института SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) Сета Шостака. Теоретически жизнь может возникать на основе серы или других химикатов и некоторых биологических структур.

Ученые едины во мнении, что пришельцы могут представлять собой небольшие организмы, так как большинство известных нам планет крайне неблагоприятны для многоклеточных существ. Так, инопланетяне могут выглядеть как гигантские насекомые — тихоходки. Астробиолог NASA Рокко Маницелли не согласился с коллегой и заявил, что на газовых гигантах вряд ли возможна многоклеточная жизнь. Сет Шостак полагает, что визуально "самыми инопланетными" формами жизни на Земле являются насекомые, пишет ren.tv.

А глава программы METI International Дуглас Вакох считает, что представители внеземных цивилизаций напоминают акул или дельфинов, поскольку имеют дальние родственные связи с млекопитающими, пишет "Росбалт".