Астрофизики обнаружили шесть новых "инопланетных" сигналов

Международная группа астрофизиков обнаружила шесть новых "инопланетных" сигналов, или быстрых радиоимпульсов — коротких вспышек, приводящих к выбросу в космос огромных энергий.
Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, кратко о нем сообщает The Daily Mail.
Шесть сигналов пришли из созвездия Возничего с расстояния не менее трех миллиардов световых лет от Земли. Длительность каждой вспышки составляла несколько миллисекунд. Пять сигналов обнаружены радиотелескопом Грин-Бэнк, один — обсерваторией Аресибо.
Причиной вспышек вряд ли может быть слияние нейтронных звезд, поскольку маловероятно нахождение сразу нескольких таких объектов в одной и той же области пространства рядом друг с другом.
Ранее ученые считали слияние нейтронных звезд наиболее вероятным источником быстрых радиовсплесков. Также не исключено, что вспышки могут быть сигналами от инопланетян. Кроме шести новых быстрых импульсов, ученым известны еще 11 подобных сигналов, пишет Lenta.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.