Астрофизики впервые наблюдали гравитационные волны от слияния звезд

Астрофизики из разных стран объявили, что впервые зафиксированы гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд.
Ученые также обнаружили сопутствующее электромагнитное излучение. Группе специалистов удалось наблюдать вспышку короткого гамма-излучения, источник которой находится в галактике NGC 4993 на расстоянии 130 млн световых лет от Земли.
Ранее ученые фиксировали гравитационные волны только на расстоянии в миллиарды световых лет, пишет N+1.
Источником волны было слияние двух объектов с массами в диапазоне от 1,1 до 1,6 массы Солнца. Всплеск волны "звучал" около 100 секунд. Ранее слышимые гравитационные волны от слияния черных дыр давали очень короткие всплески — менее секунды, пишет "Росбалт".
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