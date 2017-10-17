Астрофизики впервые наблюдали гравитационные волны от слияния звезд

Ученые также обнаружили сопутствующее электромагнитное излучение. Группе специалистов удалось наблюдать вспышку короткого гамма-излучения, источник которой находится в галактике NGC 4993 на расстоянии 130 млн световых лет от Земли.

Ранее ученые фиксировали гравитационные волны только на расстоянии в миллиарды световых лет, пишет N+1.



Источником волны было слияние двух объектов с массами в диапазоне от 1,1 до 1,6 массы Солнца. Всплеск волны "звучал" около 100 секунд. Ранее слышимые гравитационные волны от слияния черных дыр давали очень короткие всплески — менее секунды, пишет "Росбалт".