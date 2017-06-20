Астронавт NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне хотели уничтожить Землю

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Сегодня, 20:07.
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Падение Челябинского и Тунгусского метеоритов на Землю не было случайностью — так инопланетяне пытались уничтожить планету, уверен астронавт NASA Лерой Рассел Чиао, побывавший в четырех космических экспедициях.

Астероид в космосе.
Астероид в космосе. Фото: www.nat-geo.ru.

За пределами Земли, подчеркнул астронавт, может существовать несколько форм жизни. По классификации Чиао, могут существовать и добрые инопланетяне, неоднократно спасавшие человечество, так и злые, мечтающие о его крахе, передает агентство Nation News.

Астронавт припомнил несколько необычных событий и глобальных катастроф, произошедших в разное время, и выразил мнение, что это не что иное, как признаки охоты инопланетян на землян, пишет ura.ru.

Челябинский метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года примерно в 09.20 местного времени в озеро Чебаркуль. Суперболид взорвался в окрестностях города на высоте 15—25 км, чудом никто не пострадал.

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