Астронавт NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне хотели уничтожить Землю

За пределами Земли, подчеркнул астронавт, может существовать несколько форм жизни. По классификации Чиао, могут существовать и добрые инопланетяне, неоднократно спасавшие человечество, так и злые, мечтающие о его крахе, передает агентство Nation News.

Астронавт припомнил несколько необычных событий и глобальных катастроф, произошедших в разное время, и выразил мнение, что это не что иное, как признаки охоты инопланетян на землян, пишет ura.ru.

Челябинский метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года примерно в 09.20 местного времени в озеро Чебаркуль. Суперболид взорвался в окрестностях города на высоте 15—25 км, чудом никто не пострадал.