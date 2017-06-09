Астрономы в панике: Земля столкнется с неизвестной планетой

Астрономы предупредили, что в ближайшие столетия Земле угрожает столкновение с другой планетой.
К нам несется огромный космический объект, похожий на Марс — такому выводу пришел астрофизик Роберто Антезана, который наблюдал за космическими объектами с помощью мощного телескопа в Чили, сообщает Nation News. Именно этот ученый заметил странную планету в V-образным шлейфом, который следует за ней.
Астрофизик считает, что этот шлейф мог появиться после активного движения планеты или, наоборот, ее резкого торможения. Антезана посвятил наблюдению за неизвестной планетой 35 минут, затем он решил сменить телескоп, уточняет "Федеральное агентство новостей". С помощью нового оборудования ученый выяснил, что внутри шлейфа загадочной планеты имеются непонятные структуры странного происхождения, пишет ura.ru.
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