"Авиафлот" организует доставку туристов на фестиваль "АлтайФест"

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Сегодня, 12:26.
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Группа компаний "Авиафлот" - крупнейшая сеть билетных касс и тур агентств в Алтайском крае предлагает "Тур выходного дня" - доставка туда и обратно на V Межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест".

"Авиафлот" организует групповые трансферы по Алтаю и в соседние регионы.
"Авиафлот" организует групповые трансферы по Алтаю и в соседние регионы. Фото: архив туристической компании "Авиафлот".

Место проведения: туристско-развлекательный комплекс "Сибирское подворье" в селе Новотырышкино Смоленского района.

Выезд из Барнаула 24 июня в 08.00, пр. Ленина, 53.

Стоимость тура – 1200 рублей.

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае.

Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: (3852) 22-66-66


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