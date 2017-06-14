"Авиафлот" организует доставку туристов на фестиваль "АлтайФест"

Группа компаний "Авиафлот" - крупнейшая сеть билетных касс и тур агентств в Алтайском крае предлагает "Тур выходного дня" - доставка туда и обратно на V Межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест".
Место проведения: туристско-развлекательный комплекс "Сибирское подворье" в селе Новотырышкино Смоленского района.
Выезд из Барнаула 24 июня в 08.00, пр. Ленина, 53.
Стоимость тура – 1200 рублей.
Справка
Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
Телефон: (3852) 22-66-66
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