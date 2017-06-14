"Авиафлот" организует доставку туристов на фестиваль "АлтайФест"

Группа компаний "Авиафлот" - крупнейшая сеть билетных касс и тур агентств в Алтайском крае предлагает "Тур выходного дня" - доставка туда и обратно на V Межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест".

Место проведения: туристско-развлекательный комплекс "Сибирское подворье" в селе Новотырышкино Смоленского района. Выезд из Барнаула 24 июня в 08.00, пр. Ленина, 53. Стоимость тура – 1200 рублей. Справка Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: (3852) 22-66-66

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