Авиакомпанию "Трансаэро" признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом авиакомпанию "Трансаэро" и ввел процедуру конкурсного производства на полгода, сообщает ТАСС.
В ходе судебного заседания представитель управляющего сообщил, что при анализе деятельности компании выявили признаки преднамеренного банкротства. По его словам, финансовые проблемы в "Трансаэро" начались еще в 2012 году.
Представитель "Трансаэро" отметил, что сейчас компания владеет девятью самолетами, однако только один борт находится в России. "В собственности должника должно находится девять бортов, но на территории Российской Федерации зарегистрирован один, он находится во Внуково. Мы не можем отследить, куда они делись, многие летали по разовым разрешениям", — сказала представитель, добавив, что, по ее данным, один борт находится в Гонконге, еще один — на Украине.
В декабре 2015 года по иску Сбербанка в компании ввели наблюдение. А банкротство авиакомпании запустили после того, как она не смогла обслуживать долги на общую сумму 250 миллиардов рублей. Обязательства "Трансаэро" по перевозке пассажиров взял на себя "Аэрофлот".
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