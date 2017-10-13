Автоматика отключила пуск космического корабля "Прогресс"

"Автоматика отключила пуск, — единственное, что я получил от "Роскосмоса". Сейчас госкомиссия выясняет, в чем вопрос", — сказал Рогозин журналистам по итогам заседания правительства.



Отвечая на вопрос о том, будет ли кто-либо наказан по итогам отмены пуска, Рогозин сказал, что этим будет заниматься госкомиссия. "Вообще это вопрос "Роскосмоса",— отметил он, пишет aex.ru.

"Прогресс МС-07" должен был стартовать с Байконура 12 октября в 12.32. Теперь запуск перенесен на 14 октября. Цель полета: доставка на борт МКС топлива, продуктов, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Точное время старта и стыковки с Международной космической станцией, схему полета грузового корабля госкомиссия определит отдельно.

Планировалось, что 12 октября "Прогресс МС-07" впервые совершит полет к Международной космической станции (МКС) по трехчасовой схеме (два витка по орбите Земли). На сегодняшний день самой быстрой отработанной схемой полета к орбитальной станции для кораблей "Прогресс" и "Союз" является шестичасовая (четыре витка вокруг Земли). Впервые по четырехвитковой схеме в космос отравился "Прогресс М-16М" в августе 2012 года.