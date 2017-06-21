Автошоу "Фирсова Слобода 4Х4". Итоги.

Несмотря на жару более 30 градусов и палящее солнце, насладиться праздником и автогонками пришло более полутора тысяч зрителей.

Открыли мероприятие приветственным словом: глава Первомайского района – Рубцов Алексей Васильевич, экс глава района – Ефремов Павел Васильевич, Руководитель проекта по строительству посёлков "Фирсова Слобода" Слободян Андрей Джемсович, представитель автоклуба "Алтай 4х4" - Кротов Валерий Николаевич, директор агентства недвижимости "ДОМ" - Малков Геннадий Ефимович, а также все присутствующие и участники соревнований получили благословение от настоятеля храма "Святой Ларисы", расположенного в поселке "Фирсова Слобода-3", - Отца Андрея.

Весь день на территории поселка "Фирсова Слобода-4" работали площадки с различными развлечениями: батуты, катание на лошадях, арбалетный тир от магазина "Трофей", фотозона, где можно было сфотографироваться символом бренда "Фирсова Слобода" - живой совой и с породистыми собаками. На сцене нон-стопом шел концерт бардовской песни во главе с популярным бардом - Борисом Бергером. Ведущий зажигал публику бесконечными конкурсами, соревнованиями и викторинами с ценными призами. В зоне фуд-корта можно было не только выпить прохладного кваса и чистейшей воды от компании "Легенда", но и вкусно поесть.

Компании - участники на своих площадках проводили различные мастер-классы, краш – тесты и дегустации своей продукции. Компания "ФОГЕЛЬ" разыграла путевку в Горный Алтай и вручила подарочные карты различного номинала. Компания "СВОДОР" за распиливание газобетонного блока на время - подарила победителям несколько поддонов газобетона: за первое место – 3 поддона, за второе место – 2 поддона, за 3 место – 1 поддон. На площадке завода лакокрасочных изделий "НОВА" весь день работал специалист с аэрографом и создавал прекрасные шедевры с помощью продукции завода. Завод "ЖБИ-Сибири" показал и доказал прочность своей плитки. Все желающие cмогли побороться за поддон вибропрессованной тротуарной плитки "АЛОМ". Компания "ВИАНОР" за самое долгое удержание автопокрышки на одной руке подарила ценные призы и провела тест-драйвы квадроциклов. Компания "ТЕХКОМ" устроила беспрецедентное шоу строительной спецтехники, собрав на своей площадке огромное количество зрителей. Компания "АЛЬТЕРРА" всем заполнившим анкету раздала дисконтные карты, а позже эти анкеты приняли участие в розыгрыше строительных материалов и победителям достались соответствующие призы - за первое место - машина утеплителя "Кнауф", за второе место - машина утеплителя "Техноплэкс", за третье место - набор лакокрасочных материалов "Лакра", Завод ФПК (Форштадтская пивоварня) весь день на своей площадке проводил дегустацию своих пенных напитков, а Автосалон "АВТОМАГИСТРАЛЬ" проводили тест-драйвы автомобилей УАЗ и Джиллии. И это только часть из широкого перечня праздничных мероприятий.

Битва внедорожников и квадроциклов была организована партнером мероприятия автоклубом "Алтай 4х4" и проходила в несколько этапов с самого утра и вплоть до вечера. Стойкость и воля к победе всех участников восхищала! Ни погодные условия, ни сложность проходимых трасс, ни какие-то возникающее технические неполадки и даже перевернутые авто в ходе соревнований других участников автопробега, не остановили ни одного из участников! Все приложенные усилия были не напрасны, ведь на кону стоял внушительный приз – земельный участок в коттеджном поселке "Фирсова Слобода-3", стоимость которого составляет порядка 600 000 рублей. В результате, в финальном этапе за главный приз сразились трое участников, занявших первые места в своей категории: подготовленные авто, неподготовленные авто и квадроциклы. Путем честной жеребьевки и был определен победитель. Им стал - Полтев Алексей, занявший первое место в соревновании квадроциклов (ATV).

Победителями других категорий стали:

- Класс Стандарт

1 место - Воротынцев Виталий

2 место - Смагин Василий

3 место - Кожевников Денис

- Класс Экстрим

1 место - Осипов Андрей

2 место - Круглов Алексей

3 место - Бабич Денис

- Класс АТV

1 место - Полтев Алексей

2 место - Кисанин Игорь

3 место – Намиллер Андрей

Все победители получили специальные призы от компаний-спонсоров мероприятия. Компания "ВИАНОР" подарила каждому набор для автомобилиста и денежные сертификаты различного номинала. Компания "ТРОФЕЙ" тоже вручили денежные сертификаты различного номинала, а также по канистре автомобильного масла. Форштадтская пивоварня (завод ФПК) подарили сертификаты на получение кеги пива. Автоклуб "Алтай 4х4" наградил каждого денежными призами различного номинала (от 3 000 – 10 000 рублей).

Каждый посетитель автошоу "Фирсова Слобода 4х4" уходил с праздника с позитивными эмоциями, а кто-то – с ценными подарками.

Дирекция поселков "Фирсова Слобода", агентство недвижимости "ДОМ" и организаторы автошоу "Фирсова Слобода 4х4" благодарят компании, принявшие участие в празднике и выражают благодарность за проявленный интерес и активность в подготовке мероприятия!

Провести и подготовить праздник нам помогали:

Компания "ВИАНОР";

Клуб Алтай 4х4;

Компания "Автомагистраль";

Автосалон "Джили", центр "Алтай";

"Акварель" рекламное агентство;

Автомастерская "Мастера 4х4";

ООО "12 стульев";

Компания "Альтерра";

Компания ООО "Бетон Град";

Компания "ЖБИ Сибири";

ООО "Завод отделочных материалов НОВА";

Сеть магазинов "Трофей";

Строительная компания "Техком";

Компания FOGEL;

Форштадтская пивоварня (ФПК);

Компания "Акваметр";

Особую благодарность выражаем:

- Главе администрации Первомайского района – Рубцову Алексею Васильевичу,

- Барду Бергеру Борису Марковичу,

- Ведущему Третьякову Алексею Сергеевичу,

- Главному инженеру по строительству в поселках Фирсова Слобода Одушкину Валентину Владимировичу

Фотоотчет с праздник можно посмотреть по здесь.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Бренд "Фирсова Слобода" в честь своего 10 – летия объявляет конкурс на самые популярное фото и видео, сделанные во время проведения праздника "Автошоу Фирсова Слобода 4х4".

Победителям конкурса будут вручены подарки:

за третье место – завтрак на двоих в кофейне "Sweeter";

за второе место – обед на двоих в бургерной "mama, ya poel";

главный приз за первое место - ужин для двоих в сырном ресторане "Cafe de Lafe"!

Победители будут определен по количеству лайков к фото и видео. Фото и видео с наибольшими количествами лайков и станут выигрышным. Итоги конкурса будут подведены 3 июля 2017 года и размещены на сайте firsovo.ru. Следите за обновлениями!

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было:

- Прийти на автошоу 17 июня 2017 года (поселок "Фирсова Слобода-4);

- Сделать несколько фотоснимков или видео мероприятия;

- Самые удачные на ваш взгляд фото и видео разместить на своей страничке в Instagram, количество фото и видео для участия в конкурсе не ограничено;

- Добавить к фото и видео хэштег #фирсоваслобода.

- В день подведения итогов открыть свою страничку, если у вас закрытый профиль.

Желаем всем удачи!

Организатор конкурса: ИП Малков Г.Е. Срок проведения: с 17.06.2017 г. по 03.07.2017 г. Итоги конкурса будут подведены 3 июля 2017 года. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.



