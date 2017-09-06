Банк Акцепт предложил новый сервис "Перевод с карты на карту" по номеру карты

На сайте банка "Акцепт" появилась возможность осуществлять переводы денежных средств между картами любых российских банков по номеру карты. Сервис позволяет перевести получателю деньги в режиме онлайн, зная номер его карты, без наличия личного кабинета в каком-либо Интернет-банке.

При переводе на карты Банка Акцепт комиссия составит 1,35% от переводимой суммы денег, минимум 50 рублей, а при переводе денег на карты стороннего банка размер комиссии будет 1,5%, минимум 50 рублей. Александр Деулин,

начальник управления платежных систем: Все операции максимально безопасны. Безопасность гарантируется сервисами Verified by Visa/ MirAccept. ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт" Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru Информация действительна на момент публикации