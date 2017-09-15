Банк "Левобережный" открыл первый офис в Бийске

В соответствии со стратегией регионального развития банка, новый офис – полноформатный. Жителям и предприятиям Бийска в Банке "Левобережный" доступен полный спектр классических банковских услуг: кредитование, вклады, денежные переводы, обмен валюты, банковские карты, расчетно-кассовое обслуживание.

Нина Скрябикова,

начальник управления регионального развития Банка "Левобережный":

Открывая первый офис в Бийске банк, безусловно, способствует созданию комфортной среды как для предприятий, так и для жителей региона, которым мы можем предложить конкурентоспособные финансовые продукты. Мы рассчитываем, что наша оперативность и гибкость, которые достигаются благодаря расположению головного офиса в соседнем регионе, будут максимально полезны местному бизнесу и населению.

Напомним, первый офис банка в Алтайском крае открылся в Барнауле в 2011 году. На текущий момент Банк "Левобережный" на территории региона представлен двумя офисами в Барнауле и одним в Бийске. Банк "Левобережный" в Алтайском крае обслуживает более 12 800 счетов частных лиц и 970 счетов юридических лиц.

Операционный офис "Бийский" Банка "Левобережный" расположен по адресу: г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 63-а.

Режим работы ОО "Бийский":

обслуживание юридических лиц – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов;

– с понедельника по пятницу с до часов; обслуживание частных лиц – с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, суббота – с 9.00 до 17.00.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343.