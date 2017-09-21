Банк "Открытие" поздравил барнаульцев с днем города и юбилеем региона.

В этом году в Барнауле одновременно отметили две знаменательные даты — 287 лет со дня образования города и 80-летний юбилей Алтайского края. Тысячи горожан вышли на улицы краевого центра, многие — целыми семьями, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, а также в многочисленных конкурсах и акциях от партнеров. Праздник поддержали представители органов власти, культурные, образовательные, спортивные учреждения, организации и предприниматели города.

Гости интерактивной площадки банка "Открытие" смогли получить консультации специалистов, а также приятные сувениры с фирменной символикой. По итогам мероприятия сотрудниками операционного офиса "Барнаульский" было собрано около 400 контактов.

Особый интерес горожане проявили к новому промо-вкладу "Надежный" банка "Открытие" со ставкой до 8,5 % годовых (в зависимости от суммы и срока). Оформить его можно в офисах банка, а также в интернет- и мобильном банке на 3 или 6 месяцев. Условия этого депозитного продукта — повышенная доходность за короткий срок — обещают сделать его хитом осеннего сезона.

В рамках праздника банк "Открытие" провел спортивный конкурс, самые результативные участники которого получили в подарок от банка термокружки. Победителю конкурса достался специальный приз — шахматная доска с автографом знаменитого шахматиста и героя рекламной кампании "Открытия" Сергея Карякина.

Все гости праздника, посетившие площадку банка, также смогли "побыть" героями мультфильма "Ежик в тумане" благодаря установленной тематической тантамареске и полакомиться мороженым.

Ирина Орлова,

управляющий офисом "Барнаульский" банка "Открытие":

Барнаульцы — люди спортивные, позитивные и открытые всему новому, повезло и с хорошей погодой, поэтому неудивительно, что праздник получился по-настоящему душевным и семейным. Банк "Открытие" добавил позитива в общую атмосферу праздника: горожане не только с удовольствием участвовали в конкурсах, но и интересовались выгодными способами вложения средств, и здесь нам есть что предложить. Будем рады видеть клиентов в нашем офисе, чтобы подробнее рассказать об условиях вкладов и не только.

Полные условия промо-вклада "Надежный". Валюта вклада - рубли, доллары США, Евро. Срок вклада: 91, 181 день. Минимальная сумма для открытия вклада: 50000 рублей,1 000 долларов США,1 000 евро. Возможность пополнения: не предусмотрена. Возможность частичного снятия: не предусмотрена. Периодичность выплаты процентов: ежемесячно в число месяца, соответствующее дате открытия/возобновления вклада, по выбору Клиента: на счет по учету вклада (капитализация) или на счет Клиента, открытый в Банке (вклад "До востребования", текущий счет, счет банковской карты). При досрочном снятии суммы вклада или ее части договор вклада считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада, исходя из ставки по вкладу "До востребования", действующей на дату расторжения договора. В случае если в дату окончания срока вклада Клиент не востребовал вклад, то вклад считается возобновленным нановый срок, соответствующий первоначальному, на условиях вклада "Основной доход", действующих в Банке на момент возобновления. Ставка с капитализацией–расчётная величина, показывающая фактический размер процентов, которые получит Клиент по истечении срока вклада в случае выбора способа выплаты процентов "Ежемесячно на счет по учету вклада (капитализация)". Ее размер зависит от фактического количества дней нахождения денежных средств во вкладе, количества календарных дней в году, процентной ставки, указанной в договоре вклада, а также от совершения Клиентом приходных и расходных операций по вкладу. Ставка без капитализации – ставка по вкладу без учета капитализации. Указывается в Договоре вклада в случае выбора способа выплаты процентов как в виде капитализации,так и в случае выбора способа выплаты процентов на счет, открытый в Банке.