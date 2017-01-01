Банк первого выбора

Альфа-Банк подвел итоги работы в Алтайском крае за 2016 год. Фото: архив ОО "Алтайский" Альфа-Банка. Альфа-Банк подвел итоги работы в Алтайском крае за 2016 год. Фото: архив ОО "Алтайский" Альфа-Банка. Альфа-Банк подвел итоги работы в Алтайском крае за 2016 год. Фото: архив ОО "Алтайский" Альфа-Банка. Альфа-Банк подвел итоги работы в Алтайском крае за 2016 год. Фото: архив ОО "Алтайский" Альфа-Банка. Альфа-Банк подвел итоги работы в Алтайском крае за 2016 год. Фото: архив ОО "Алтайский" Альфа-Банка. Альфа-Банк подвел итоги работы в Алтайском крае за 2016 год. Фото: архив ОО "Алтайский" Альфа-Банка. Альфа-Банк подвел итоги работы в Алтайском крае за 2016 год. Фото: архив ОО "Алтайский" Альфа-Банка. Альфа-Банк подвел итоги работы в Алтайском крае за 2016 год. Фото: архив ОО "Алтайский" Альфа-Банка.

По итогам 2016 года Альфа-Банк сохранил в Алтайском крае устойчивую долю рынка и улучшил динамику по ряду показателей. Об этом сообщили руководители ОО "Алтайский" на итоговой пресс-конференции. Также они поделились планами на 2017 год.

Совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Алтайском крае достиг 2,9 млрд рублей, заявил управляющий ОО "Алтайский" Альфа-Банка Николай Лебедев. Юрлица и населения за год разместили в алтайском офисе более 4 млрд рублей.

Число клиентов Альфа-банка в сегменте среднего бизнеса (компании с выручкой от 350 млн рублей до 10 млрд рублей в год) за год выросло более чем в 2 раза. Доля банка на алтайском рынке в корпоративном сегменте составила 5%. К концу 2020 года банк планирует увеличить ее до 10%.

Корпоративный блок продолжает расти: все больше алтайских компаний предпочитает банк как основной для своих ежедневных операций. За год доля комиссионного дохода от этого направления в операционной прибыли алтайского офиса банка выросла с 32,7% до 81,5%. Чистый комиссионный доход в блоке составил 31,6 млн рублей, что в 1,7 раза больше прошлогодних показателей. Общий кредитный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса банка в Барнауле на 1 января 2017 года составил 484,1 млн рублей.

Николай Лебедев отметил, что в прошедшем году банк уделял особое внимание клиентам, которые работают в сфере ВЭД. Для этого были внедрены разработки, которые помогают снизить риски при работе с валютными контрактами.

Николай Лебедев,

управляющий ОО "Алтайский" Альфа-Банка:

Мы обновили систему "Альфа-Форекс", позволяющую проводить конверсионные операции в режиме он-лайн. Операционный день в регионе продлен с 19:30 до 21:00 по местному времени. Теперь платежи клиентов в рублях, направленные до 9 вечера, банк сможет исполнить текущим днем.

Альфа-Банк показал хорошие результаты в сегменте обслуживания компаний малого бизнеса (с годовым оборотом до 350 млн рублей). Операционная прибыль за год здесь выросла на 40% и достигла почти 158 млн рублей. На начало января 2017 года уже более 3 тыс. малых компаний стали клиентами Альфа-Банка. Доля Альфа-Банка на рынке банковских услуг Барнаула для малого бизнеса выросла до 10,6%. В течение двух лет банк планирует нарастить свою долю до 16% рынка.

Алексей Качесов,

директор по массовому бизнесу ОО "Алтайский" Альфа-Банка:

Мы рассчитываем расти по доле рынка и числу клиентов. Количество индивидуальных предпринимателей растет, и это позитивно отражается на наших результатах. Наша операционная прибыль увеличивается.

Также банк активно развивал нефинансовые сервисы для малого бизнеса. "В прошлом году в Барнауле прошла масштабная конференция с привлечением внешних экспертов, на которой присутствовали 500 краевых компаний работающих в малом бизнесе. По итогам форума мы получили много позитивных отзывов. В этом году мы также планируем проводить мероприятия для наших партнеров и помогать развивать бизнес", — сказал Алексей Качесов.

Розничный бизнес Альфа-Банка за 11 месяцев 2016 года показал чистую прибыль в размере 5,4 млн долларов, а кредитный портфель на 1 февраля 2017 составил 2,3 млрд руб.

Сумма средств, которые физлица держат на счетах банка в крае, достигла 2,7 млрд. рублей. По этому показателю Альфа-Банк удерживает 4 место в регионе.

На начало года более 600 компаний Алтайского края выбрали Альфа-Банк для обслуживания зарплатных проектов: 14 тысяч человек в Алтайском крае получают заработную плату на карты Альфа-Банка. За 2016 год было оформлено около 6 тысяч новых зарплатных карт.

В 2016 Альфа-Банк внедрил ряд инновационных продуктов. Так, пользователям пластиковых карт стали доступны сервисы Apple Pay и Samsung Pay.

Ирина Макелько,

директор по розничному бизнесу ОО "Алтайский" Альфа-Банка:

Одним из ярких событий стало введение детcкой карты для возрастной группы 7-18 лет. Также появилась молодежная карта Next. Её пользователи получают бесконтактный браслет, которым можно оплачивать покупки.

В 2016 году также активно развивался Региональный операционный центр (РОЦ) Альфа-Банка в Барнауле. Он осуществляет обслуживание клиентов по телефону, дистанционную онлайн-поддержку, другие функции сопровождения банкинга по всей России.

По словам директора РОЦ Владимира Чернобровина, штат центра за 2016 год увеличился на 250 сотрудников. Сейчас в нем работают около 1,5 тыс. человек.

Владимир Чернобровин,

директор РОЦ:

В 2017 году мы прирастем минимум на 300 сотрудников.

Важным изменением в работе управления операционно-сервисного обслуживания розничных клиентов центра стало вступление в силу с 1 января 2017 ФЗ-230, так называемого "Закона о коллекторах", который существенно повлиял на работу сотрудников процесса взыскания.

Ирина Рыжкова,

начальник управления операционно-сервисного обслуживания розничных клиентов:

В соответствии с новыми требованиями были ограничены контакты с клиентами. Звонки осуществляются не более 8 раз в месяц. При этом анализ 2016 года показал, что мы и ранее практически не превышали утвержденную норму. По итогам года уровень эффективности взыскания показал положительную динамику, процент выполнения составил 96,09%, что лучше 2015г на 2,03%.

В 2016 году в телефонном центре в г. Барнаул была изменена концепция обслуживания клиентов, которая объединила несколько направлений консультаций в одно, что позволило уменьшить количество переключений между операторами и решать вопрос клиента в рамках одного звонка.

Наталья Квятковская,

начальник управления телефонного обслуживания:

Ежегодно мы наблюдаем увеличение количества обращений клиентов в телефонный центр и в удаленные каналы доступа банка. Яркий пример тому "Альфа-Мобайл", где клиент может самостоятельно совершить большое количество операций и обратиться с вопросом к сотруднику через чат. По всем прогнозам динамика роста в данных направлениях продолжится и в 2017 году.

С 2015 года в РОЦ г. Барнаула введены в работу новые подразделения по сопровождению и обслуживанию юр лиц.

Елена Чардымова,

начальник отдела открытия клиентских счетов РОЦ в Барнауле:

За прошедший год мы увеличили эффективность работы всех подразделений, теперь открытие счетов юрлиц осуществляется 24 часа, это существенный прорыв. Подразделения работают на полном электронном документообороте, как с клиентами банка, так с бюджетными и внебюджетными фондами, что позволяет сократить сроки проведения операций.

Кроме того, по итогам года Альфа-Банк вошел в топ-10 налогоплательщиков в Алтайском крае. "В 2016 году в бюджет Алтайского края банк перечислил почти 1,4 млрд рублей налогов. С начала работы в регионе сумма перечисленных налогов превышает 2,2 млрд рублей. Альфа-Банк вносит существенный вклад в развитие края", - заявил Владимир Чернобровин.