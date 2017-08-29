Банк России ищет в Алтайском крае финансовых гениев

Алтайское отделение Сибирского ГУ ЦБ РФ предлагает рассказать о ситуациях, когда грамотное финансовое планирование помогло решить определенную жизненную задачу. Объем эссе и выбор сюжетов не ограничен, единственное условие – эссе должно рассказывать историю удачного обращения с личными финансами.

Экономия помогла вам воплотить в жизнь заветную мечту? Грамотный финансовый план способствовал реализации незабываемого свидания для второй половинки, несмотря на ограниченные финансы? Выгодные инвестиции обеспечили получение большой прибыли? А может быть, финансовая грамотность помогла не стать жертвой мошенников? Рассказывайте свои истории.

Авторы наиболее интересных и познавательных историй получат призы и дипломы на Дне открытых дверей в отделении Барнаул Банка России 14 октября 2017 года. Лучшие работы будут опубликованы на сайте altapress.ru в рубрике "финансовая грамотность". Участник может представить на конкурс только одну уникальную работу. В приложении к эссе необходимо указать свои фамилию, имя и отчество и телефон.

Конкурс продлится по 9 октября 2017 года.

Свои истории присылайте на почту 01media@cbr.ru.